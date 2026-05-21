Ibereólica e Iberolea arrancan el Área de Servicio Tierra de Campos con 44 millones de inversión en Villalpando

Un gran sueño de futuro ha empezado a hacerse realidad este jueves en Villalpando (Zamora). El goteo constante de los más de 7.000 camiones y 27.000 coches que cruzan cada día la autovía A-6 a esa altura dejará de ser un simple paisaje de paso.

El municipio ha puesto la primera piedra del Área de Servicio y Logística Tierra de Campos, un proyecto que aspira a transformar la comarca atrayendo una inversión de 44 millones de euros y, lo más importante para las familias de la zona, abriendo la puerta a 120 puestos de trabajo directos.

Detrás de esta iniciativa están Ibereólica e Iberolea, dos empresas impulsadas por Gregorio Álvarez Cabreros, un empresario con raíces en la tierra que ha querido devolver a Zamora parte de lo aprendido en sus tres décadas de trayectoria.

El complejo se levantará en un punto estratégico, justo a medio camino entre el bullicio logístico de Madrid y el norte de La Coruña, pensado para dar un respiro a los profesionales de la ruta y, de paso, invitar a los viajeros a saborear la comarca.

El propio Gregorio Álvarez Cabreros reflejaba la emoción del momento al asegurar ante los vecinos e instituciones que este acto no era solo colocar una piedra fría, sino el encuentro entre un propósito que llevaba años buscando su forma y un territorio que llevaba mucho tiempo esperando su oportunidad.

Un refugio para el transportista y un escaparate para el productor local

La construcción se ha diseñado con cabeza y corazón, pensando en las personas que van a dar vida al complejo, y se ejecutará en dos fases. La primera parte estará lista este mismo año 2026.

Para el mes de octubre, quienes viajen por la autovía encontrarán una moderna estación de servicio con cargadores eléctricos y un rincón gourmet con zona de catas, concebido para que los pequeños productores de Zamora y de toda Castilla y León puedan mostrar al mundo el orgullo de sus alimentos.

En diciembre, el espacio se volcará con los camioneros, ofreciéndoles un auténtico hogar en la carretera con un aparcamiento vigilado para 200 vehículos, talleres, lavandería y zonas de descanso donde recuperar fuerzas.

La segunda fase mirará un poco más allá. A partir de 2027, el complejo empezará a levantar un hotel, almacenes y un rincón muy especial: el Museo del Ovino, un homenaje vivo a los pastores, a la ganadería y a la identidad cultural que ha definido a Tierra de Campos durante generaciones.

Un pueblo que se prepara para crecer y acoger a nuevas familias

Este proyecto no quiere vivir de espaldas a Villalpando. Los promotores se han comprometido a ceder al Ayuntamiento miles de metros cuadrados de suelo industrial ya urbanizado, zonas verdes y espacios públicos para que el municipio tenga terreno listo donde construir su propio mañana.

El alcalde, J. Emiliano de la Puente Mazariegos, reconocía que un pueblo no crece de la noche a la mañana y que ahora toca trabajar codo con codo con la Diputación y la Junta para adecuar las infraestructuras locales y estar preparados para acoger este impulso.

El nacimiento del proyecto ha estado arropado por alcaldes de toda la comarca, representantes de Caja Rural y portavoces de la Junta de Castilla y León, como el delegado territorial Fernando Javier Prada Antón, quien recordaba que estas inversiones con rostro humano y arraigo son las que de verdad dan oxígeno al mundo rural, creando empleo de calidad y permitiendo que los jóvenes puedan quedarse a construir su vida en sus propios pueblos.