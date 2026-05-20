Zamora se convierte en la capital del culturismo con más de 50 atletas y el ejemplo de Rafael Vera

El Teatro Ramos Carrión se prepara para vivir una mañana de domingo muy diferente y llena de energía.

Las tablas del emblemático escenario zamorano cambiarán los decorados habituales por los focos del II Open Nacional y Territorial 'Ciudad de Zamora' de Culturismo, una cita que regresa con fuerza con la intención de quedarse tras el exitoso llenazo del año pasado.

Con el respaldo del Ayuntamiento, la Diputación y Caja Rural de Zamora, el evento no solo promete ser un espectáculo visual de primer nivel, sino que aspira a romper mitos y mostrar el verdadero motor de esta disciplina: las horas de sacrificio ciego, la constancia en el gimnasio y la apuesta por una vida saludable.

Durante la presentación de esta mañana, el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar las gracias públicamente a Rubén Prieto, el organizador que se ha "echado el trabajo a las espaldas" para que Zamora vuelva a vibrar con esta competición.

Cartel II Open Culturismo 'Ciudad de Zamora'

Bernardo ha confesado que el año pasado la idea nació como una apuesta arriesgada porque no es el deporte más popular del mundo, pero la respuesta de la gente llenando el teatro demostró que funcionaba.

Además, ha recordado que este tipo de iniciativas dan mucha vida a las calles de la ciudad y llenan los hoteles y restaurantes con visitantes que llegan de todos los rincones de España.

Por parte del delegado de deportes de la Diputación de Zamora, Juan del Canto ha puesto el foco en la salud de este deporte en la provincia, bromeando con que los gimnasios de Zamora están a tope de gente entrenando a diario.

Para el diputado, "el Open es el momento perfecto para hacer visible un estilo de vida que exige un compromiso total de la mañana a la noche".

En esa misma línea, Sergio Esteban, representante de Caja Rural de Zamora, ha aplaudido las ganas de la organización para sacar adelante esta segunda edición, celebrando que este año la respuesta de los competidores haya sido todavía mayor.

Rubén Prieto, que vive los preparativos con una ilusión desbordante, ha dejado claro que es un campeonato pensado con mucho mimo por y para el atleta.

Sabiendo lo duro que es el camino para subir al escenario, la organización ha querido tirar la casa por la ventana con una dotación económica que recompense ese esfuerzo, repartiendo 4.000 euros en premios en metálico.

Pero la cosa no se queda ahí; el Open se va a convertir también en un gran escaparate para la gastronomía de la tierra, porque los ganadores se llevarán de recuerdo lotes cargados de embutidos, quesos y buenos vinos de la Denominación de Origen Toro.

La jornada del domingo se ha planteado de menos a más para mantener al público enganchado. La mañana arrancará con el campeonato territorial, ideal para ver el altísimo nivel de los chicos y chicas de la zona. Justo después llegará el momento más emotivo y esperado del día: la exhibición de Rafael Vera.

A sus 80 años, esta auténtica leyenda viva del culturismo mundial sigue entrenando a diario, manteniéndose en activo y demostrando sobre el escenario que la edad solo es una cifra cuando uno ama lo que hace.

Para terminar por todo lo alto, el Open Nacional pondrá frente a frente a los mejores físicos del panorama español. A día de hoy ya hay confirmados más de cincuenta atletas de provincias tan variadas como Barcelona, Andalucía, Asturias, Santander, La Rioja, Galicia o Valladolid, además de la representación local que jugará en casa.