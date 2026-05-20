Usuarios del AVE de Sanabria estallan: "Dieciséis trenes pasan cada día por delante de la estación sin parar"

Los andenes de la estación de alta velocidad de Otero de Sanabria se han convertido este miércoles, 20 de mayo, en el escenario de una sonora protesta vecinal.

Convocados por la Asociación de Usuarios Sanabria AV y la Plataforma de Viajeros Jodidos Sanabria AV, decenas de usuarios, trabajadores y alcaldes de la comarca se han concentrado para denunciar lo que consideran un engaño indignante por parte de Renfe, tras los últimos cambios horarios que han dejado "varados en tierra" a los trabajadores que sostienen los servicios esenciales de la zona.

El principal motivo de la indignación colectiva es la pérdida del tren de las 14:00 horas, calificado por los afectados como el 'tren laboral'.

Esta frecuencia era utilizada a diario por médicos, enfermeros, docentes, veterinarios y funcionarios que viven en Zamora pero trabajan en las comarcas de Sanabria, La Carballeda, Los Valles y la raya con Portugal.

Su supresión obliga ahora a estos profesionales a jugarse el tipo en la carretera de regreso a la capital, en una ruta marcada por el peligro constante de accidentes debido a la abundancia de fauna salvaje.

Durante la concentración se ha dado lectura a un manifiesto muy duro en el que se desmontan los argumentos oficiales de la operadora ferroviaria. Mientras Renfe justifica estos ajustes como una supuesta mejora para adaptar la oferta a la movilidad, los usuarios han tachado la explicación de mentira.

Los vecinos sienten la impotencia de ver cómo el progreso les pasa de largo: calculan que al final del día atravesarán la estación 22 trenes de alta velocidad, pero 16 de ellos lo harán de largo, sin detenerse.

Cada tren que pasa de largo equivale a más aislamiento, menos servicios públicos y más desigualdad para la España vaciada, lamentan.

Aunque la plataforma celebra haber recuperado el tren útil de las ocho de la mañana —fundamental para acudir a citas médicas o gestiones en Zamora y Madrid—, tachan de inadmisible que este logro se haya cobrado el peaje de eliminar la frecuencia del mediodía.

Tampoco olvidan que siguen esperando la reposición de los horarios recortados en junio de 2025.

Los portavoces han respondido también a los políticos que culpan de la situación a la falta de vehículos: no faltan trenes, faltan paradas. No pedimos privilegios, pedimos el derecho a movernos.

La indignación también salpica a las tarifas y a la gestión de las plazas.

Viajar desde Otero cuesta una media de 50 euros por billete, el doble que el autobús y pagando el mismo precio que si se tomara el tren mucho más lejos, en Vigo o en Ourense.

La plataforma ha recordado el caos de la pasada Semana Santa, cuando muchos usuarios se quedaron completamente tirados y sin alternativas para volver a sus casas al agotarse los billetes tanto de tren como de autobús. Para los vecinos, sustituir un tren por un autocar puede ser un parche temporal, pero jamás la solución definitiva.

Ante este panorama, el colectivo ha hecho un llamamiento directo a la Junta de Castilla y León para que mueva ficha antes de que termine el mes y abra de una vez la parada de autobús comprometida en la propia estación del AVE.

El objetivo es que las líneas regulares que conectan Ribadelago, Benavente y Calabor con Zamora puedan entrar hasta el recinto ferroviario para conectar de verdad el territorio.

Tras agradecer el respaldo de la Diputación de Zamora y de los alcaldes que se han sumado a la protesta, los convocantes han dejado claro que no se van a quedar de brazos cruzados viendo cómo la comarca se convierte en una mera "servidumbre de paso" del progreso de otros.