Zamora abre la nueva calle en la trasera de la Catedral: 800 metros para ofrecer una perspectiva inédita

La ciudad de Zamora ha estrenado, de forma oficial, un nuevo espacio urbano que cuenta con un enorme valor histórico y patrimonial en pleno corazón de su casco antiguo.

Todo, tras los últimos remates de seguridad que han acabado con la nueva calle situada en la trasera de la Catedral de Zamora, quedando abierta de forma definitiva para el tránsito de vecinos y también de turistas.

Se trata de una intervención urbanística que consigue poner fin a la situación en la que se encontraba el espacio desde hacía décadas.

La materialización de este proyecto ha sido fruto del acuerdo institucional entre el Ayuntamiento de Zamora y el Obispado de la Diócesis.

La entidad eclesiástica procedió a la cesión de los terrenos necesarios y a la redacción del proyecto básico, mientras que el Ayuntamiento asumió la financiación integral de los trabajos, con un presupuesto que ha rondado los 400.000 euros sufragados íntegramente por las arcas municipales.

El proyecto ya se encontraba recogido en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico.

Mantiene la estética de la zona

El nuevo vial, que será peatonal, cuenta con una superficie pavimentada de más de 800 metros cuadrados.

Para asegurar la coherencia estética e integración paisajística con el entorno monumental del Casco Antiguo, se ha ejecutado un adoquinado idéntico al ya existente en los alrededores de este nuevo espacio urbano, que permite el tránsito del entorno del Arco de la Puerta del Obispo con los Jardines de Baltasar Lobo y los accesos al Castillo de Zamora

Durante el desarrollo de las obras de excavación y acondicionamiento del terreno, iniciadas en septiembre del pasado año, los equipos técnicos hallaron un elemento de gran valor arqueológico: un antiguo aljibe subterráneo, que ha sido integrado en el propio recorrido peatonal, quedando protegido y delimitado por una valla de seguridad que permite su observación a los transeúntes.

Una vez se complete esta tarde la apertura, tras los últimos trabajos de acondicionamiento realizados, se podrá circundar la totalidad del templo mayor zamorano, regalando estampas visuales completamente inéditas de su fachada sur y de la robusta torre catedralicia.