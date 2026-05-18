Moraleja del Vino se prepara para el Día de la Provincia: "Tenemos un gran programa y no vamos a defraudar"

Presentación de la programación del día de la provincia en Moraleja del Vino.

La provincia de Zamora ya tiene lista y presentada su programación para celebrar su gran día. El próximo sábado 13 de junio, la villa de Moraleja del Vino se convertirá en el epicentro del sentimiento zamorano al acoger los actos oficiales del Día de la Provincia 2026.

Un evento concebido como una jornada de convivencia, fraternidad y homenaje a quienes "hacen provincia" los 365 días del año, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

El vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, junto al alcalde de Moraleja del Vino, Roberto Álvarez Coco, han desvelado un programa diseñado para todos los públicos y edades que combina el protocolo institucional con la gastronomía local y el ocio de calle.

La gran gala, en la que se entregarán los prestigiosos Premios Tierras de Zamora, estará conducida por los periodistas locales Leticia Galende y Ángel García.

Un programa repleto de actividades

La jornada arrancará a las 11:30 horas de la mano de los más jóvenes y el podcast en directo Mucho Cuzeo, donde se entrevistará a los invitados y se desvelarán curiosidades de la comarca de la Tierra del Vino.

El acto institucional comenzará a las 12:00 horas, amenizado en las calles por el grupo Los Alfareros y dentro del plano oficial por la Banda de Música Ciudad de Zamora, a la que la Diputación rendirá un homenaje especial por su prestigiosa participación en un importante festival en Holanda.

Tras el almuerzo oficial en honor a los premiados, la Plaza Mayor de Moraleja del Vino se llenará a partir de las 18:30 horas con hinchables para los niños.

A las 19:00 horas llegará el turno de la promoción gastronómica con degustaciones conjuntas de las ferias Fromago y PanFest, acompañadas por las tres Rutas del Vino de la provincia: Toro, Arribes y Zamora. La noche cerrará con bailes populares, música en directo de grupos locales y la macrodiscoteca de Ale-Fran.

El alcalde anfitrión, Roberto Álvarez Coco, ha mostrado su orgullo y ha invitado a todos los vecinos de la provincia a acercarse: "A este programa le presentamos un completo programa que tiene actividades para todas las edades. Animamos al resto de la provincia a que nos acompañen, no vamos a defraudar".

Por su parte, Sergio Esteban, representante de Caja Rural de Zamora, ha felicitado a la organización y ha celebrado el respaldo de la entidad a este día tan señalado.

Víctor López de la Parte ha resumido el espíritu de la convocatoria apuntando que no se busca solo un acto protocolario: "Queremos hacer un acto de hermandad y de convivencia para todos los zamoranos. Un programa en el que se quiere abrir el Día de la Provincia a todos los habitantes para hacer de Zamora un poquito mejor y más grande".

Polémica por los autobuses de la manifestación contra el biogás

A preguntas de los periodistas, el vicepresidente se ha pronunciado sobre las críticas de la agrupación Zamora en Pie, que lamentó que la Diputación no facilitara autobuses para la manifestación del pasado 10 de mayo en la Plaza de Viriato.

López de la Parte se ha mostrado sorprendido y ha sugerido un trasfondo político en la queja: "Esta asociación convoca una manifestación intentando hacer un poco una especie de lío a los ciudadanos, parece que intentando manifestarse casi contra la Diputación, cuando la Diputación ya ha dicho rotundamente lo que tiene que decir sobre las plantas de biogás".

El vicepresidente ha explicado que la institución provincial apoya las causas justas cuando hay unanimidad, pero calificó la petición de la asociación como un "brindis al sol", ya que no especificaba rutas ni número de pasajeros.

Al ser cuestionado sobre por qué sí se coordinaron autobuses en el pasado para protestar en Madrid ante Renfe, el diputado ha aclarado la diferencia clave en la gestión: "Fueron los ayuntamientos los que pidieron a la Diputación desde dónde salían. La gente se apuntaba en los ayuntamientos y, cuando había una cantidad suficiente, se ponía el autobús. No se pone un autobús por si salen manifestantes", ha zanjado.