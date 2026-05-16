Caja Rural de Zamora rinde un emotivo homenaje a sus empleados jubilados: "Profesionalidad y esfuerzo"

En el marco de la tradicional festividad de San Isidro, Caja Rural de Zamora ha celebrado este viernes, 15 de mayo de 2026, un emotivo acto de homenaje para reconocer la trayectoria de sus empleados jubilados.

La ceremonia, que reunió a la dirección y a la plantilla de la entidad, sirvió para agradecer públicamente el "compromiso, dedicación y vocación de servicio hacia la entidad y sus socios y clientes", tal y como ha destacado Caja Rural de Zamora.

El acto, que contó con la presencia de los principales órganos de dirección y una nutrida representación de la plantilla, sirvió para subrayar el papel fundamental que estos profesionales desempeñaron en el "crecimiento, consolidación y cercanía" de la entidad.

Durante la ceremonia, se hizo entrega de distinciones personalizadas a cuatro figuras clave de la entidad.

Luis Antonio Alonso Pérez recibió su reconocimiento de manos del secretario del Consejo Rector, Pablo Salgado Garrido; y Jesús Manuel Bailador Rodríguez fue distinguido por el vicepresidente Julio Asensio Villar.

Además, Manuel Román Mezquita recibió el galardón de manos del director general, Cipriano García Rodríguez; y Juan Prieto Segurado fue homenajeado por el presidente de la entidad, Nicanor Santos Rafael.

Desde Caja Rural de Zamora se quiso agradecer públicamente no solo la "profesionalidad, el esfuerzo y la implicación de los homenajeados", sino también los "valores humanos y profesionales" que han transmitido a sus compañeros a lo largo de los años.

Caja Rural de Zamora así mantiene firme su apuesta por un modelo de "banca cercana, humana y comprometida con el desarrollo del territorio".

Para la entidad, valores como la "responsabilidad, la solidaridad, la confianza mutua, el arraigo local y la vocación de servicio continúan siendo las señas de identidad de una entidad profundamente vinculada a las personas, a las empresas y al medio rural de su entorno", como remarcaron en el acto.