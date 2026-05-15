Zamora se une al festival mundial que explica la ciencia de forma amena en los bares

¿Quién dijo que la ciencia solo se entiende en los laboratorios? Zamora se prepara para demostrar, un año más, que una buena charla sobre astronomía o arqueología entra mucho mejor con una caña o un café delante.

Del 18 al 20 de mayo, el festival internacional Pint of Science regresa a la capital, convirtiendo el Casino Café Zamora en un punto de encuentro para mentes curiosas y expertos con ganas de contar lo que hacen de forma sencilla.

La idea es tan simple como efectiva: sacar a los investigadores de su entorno habitual y llevarlos a la barra de un bar.

La presentación del festival contó con el respaldo de las principales instituciones locales.

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, defendió la necesidad de este tipo de divulgación "de todo lo que es clave para los ciudadanos", mientras que Víctor López de la Parte, diputado de Cultura, y Laura Huertos, de la Fundación Caja Rural, coincidieron en lo relevante de que Zamora se sume a un evento mundial para difundir el conocimiento "de una forma amena".

Por su parte, la organizadora Silvia Mielgo recalcó que el objetivo es que los investigadores salgan de sus centros de trabajo para "que se vea que la ciencia y la tecnología nos afectan a todos y todas".

A partir de las 18:00 horas, y con entrada libre, nueve científicos compartirán sus conocimientos en un ambiente donde no hace falta ser un experto para enterarse de nada.

Según las organizadoras, Alicia Sampedro y Silvia Mielgo, el objetivo es que todos veamos cómo la tecnología y la ciencia nos tocan de cerca en el día a día.

Cartel Zamora Pint Of Science 2016.

El menú de este año es de lo más variado. El lunes arranca fuerte con temas de oncología y el curioso mundo de los hongos; el martes la cosa va de arqueología local y de cómo se conectan los materiales con la música; y el miércoles se cierra el ciclo mirando al Sol y analizando la historia desde una perspectiva diferente.

Instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación y la Fundación Caja Rural de Zamora ya han dado su respaldo a esta quinta edición, celebrando que Zamora siga siendo una de las sedes de este evento que se celebra simultáneamente en medio mundo.