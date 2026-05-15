'Aquí hay fantasmas': Zamora se convierte en un escenario andante para redescubrir la identidad de la ciudad

Presentación de Dramawalker en el Teatro Principal de Zamora. Teatro Principal de Zamora.

Zamora ya tiene su propio caminante. Gracias a una alianza estratégica entre el Teatro Principal y el Centro Dramático Nacional (CDN), la capital zamorana se une hoy a una selecta red de ciudades como Madrid, Ciudad de México o Santiago de Chile, que han transformado sus calles en un escenario sonoro a través del proyecto 'DramaWalker'.

Bajo el sugerente título de 'Zamora. Aquí hay fantasmas', esta experiencia de ficción sonora propone al ciudadano un viaje emocional por ocho puntos emblemáticos de la ciudad.

Equipados con auriculares y sus teléfonos móviles, los paseantes podrán recorrer lugares como el Teatro Principal, la calle San Torcuato, el Puente de Piedra o el Portillo de la Lealtad, escuchando historias creadas específicamente para cada rincón mediante geolocalización.

El proyecto ha sido coordinado por José María Esbec y cuenta con textos de Alberto Martín, Clara García Fraile y Eva Santos, interpretados por un elenco de actores locales.

El acto también contó con la participación del concejal del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.

Lejos de ser una audioguía turística tradicional, DramaWalker busca rescatar la intrahistoria de Zamora: los rumores, los ecos de antiguos comerciantes y las memorias invisibles que suelen pasar desapercibidas en el ajetreo diario.

"Escuchemos la ciudad, sus voces y a esos magníficos fantasmas que nos encantaría abrazar", señalaba Esbec durante la presentación oficial, que incluyó una escucha colectiva por el casco antiguo.

La iniciativa ha contado con el apoyo clave de la Concejalía de Comercio y de la asociación Azeco, uniendo cultura y tejido local para visibilizar el patrimonio inmaterial zamorano.

Desde el CDN, los coordinadores Paloma Monleón y Fran Guinot han destacado que este proyecto responde a la necesidad de descentralizar la creación artística, devolviéndole el protagonismo a la ciudad entera y convirtiendo el paseo cotidiano en un diálogo profundo entre lo que permanece y lo que se desvanece.