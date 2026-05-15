El misterioso ganador de Benavente: se queda a las puertas del bote pero se lleva un premio que cambia la vida

La administración de Loterías, número 2 de Benavente, sita en la avenida del Ferial que ha vendido el boleto premiado. Maps.

La suerte ha vuelto a sonreír a la provincia de Zamora, y esta vez el premio se ha quedado en Benavente. El sorteo de la Primitiva celebrado este jueves ha dejado un pellizco de más de 47.000 euros a un vecino (o visitante) de la localidad, que se quedó a tan solo un número de dar el gran pelotazo de la jornada.

El boleto, premiado con la segunda categoría (cinco aciertos más el complementario), fue sellado en la Administración de Loterías número 2 de Benavente, sita en la avenida del Ferial, número 52.

El afortunado compartirá alegría con otros tres ganadores en toda España —en Vizcaya, Girona y Zaragoza—, llevándose exactamente 47.192,67 euros. Aunque no es el bote millonario, es de esas cifras que te alegran el año y permiten tapar muchos agujeros de un plumazo.

La combinación ganadora estuvo compuesta por los números 02, 05, 08, 20, 21 y 22, con el 44 como complementario y el 3 como reintegro. Curiosamente, nadie en todo el país logró acertar la combinación completa más el reintegro, lo que significa que el bote sigue creciendo.

Para el próximo sorteo, un único acertante de categoría especial podría embolsarse la friolera de 21,5 millones de euros.

Mientras tanto, en Benavente hoy se celebra este segundo plato que sabe a gloria. La administración número 2 vuelve a demostrar que tiene estrella, repartiendo una alegría necesaria que pone el nombre de la ciudad en el mapa de la fortuna de esta semana.