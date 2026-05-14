Zamora celebra el deporte base: el Torneo Elvira Fernández movilizará a 2.000 personas este sábado

Los campos de Valorio están listos para convertirse este sábado en el corazón del deporte base. El Torneo Elvira Fernández regresa con más fuerza que nunca en su décimo segunda edición, reuniendo a 12 equipos y a más de 450 pequeños futbolistas en una jornada donde lo que menos importa es el marcador.

Desde las 9:00 de la mañana, niños y niñas de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín llenarán de vida las instalaciones en una cita que ya es una tradición imprescindible en el calendario zamorano.

La presentación del torneo contó con un respaldo institucional completo, encabezada por Enrique Pérez, representante del club Amor de Dios, y el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Zamora, Diego Bernardo.

Junto a ellos, también quisieron mostrar su apoyo Juan del Canto, diputado de Deportes, y Laura Huertos en representación de Caja Rural de Zamora, coincidiendo todos en el valor educativo y social de una cita que ya es un referente para los jóvenes deportistas de la zona.

La organización, a cargo del club Amor de Dios, lo tiene claro: el objetivo es convivir, no solo competir. Por eso, el torneo apuesta por el fútbol 7, un formato más dinámico y amable que permite que los chavales disfruten del juego sin la presión del fútbol 11.

Además, se ha diseñado un sistema de liguilla con fases de oro y plata para garantizar que todos los equipos jueguen el mismo número de partidos —al menos seis— y nadie se quede fuera antes de tiempo.

Pero el Torneo Elvira Fernández es mucho más que fútbol. Es un evento social que movilizará a cerca de 2.000 personas entre familiares y aficionados, generando un ambiente festivo que desborda lo deportivo.

Desde el Ayuntamiento y la Diputación coinciden en que alcanzar la décimo segunda edición es la prueba de que el trabajo se está haciendo bien, poniendo el foco en la educación en valores y el compañerismo.

Para que no falte de nada, cada participante recibirá una bolsa de avituallamiento y habrá puntos de hidratación para combatir el esfuerzo físico.

Cartel del XII Torneo Elvira Fernández

Con el apoyo de instituciones como Caja Rural de Zamora y numerosas empresas locales, Valorio se prepara para vivir un sábado de esos que se recuerdan, donde el verdadero triunfo será ver a cientos de niños compartiendo su pasión por el balón.