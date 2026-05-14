Juan Carlos Jorge Rodríguez, el cuponero de los tres nombres que reparte 150.000 euros en Zamora

La suerte ha decidido hacer una parada en Zamora este jueves 14 de mayo. El 'Rasca X10' de la ONCE ha repartido su premio máximo en la capital zamorana, dejando un pellizco de 150.000 euros que ha cambiado el día, y probablemente la vida, de un afortunado vecino.

El responsable de repartir esta alegría ha sido Juan Carlos Jorge Rodríguez, el vendedor de la ONCE que ha entregado el boleto premiado.

Se trata de un juego especialmente popular por su inmediatez: por apenas 2 euros, el comprador puede ganar premios al instante descubriendo casillas y multiplicando sus ganancias hasta por diez.

En esta ocasión, la combinación de números ganadores ha funcionado a la perfección para entregar el mayor premio que ofrece esta modalidad.

Este premio no solo supone una gran noticia para el ganador, sino que también pone en valor la labor de los más de 21.000 vendedores que, como Juan Carlos, forman parte de la red de la ONCE.

Además, la organización recuerda que estos juegos forman parte de una lotería social y responsable, cuyos beneficios se destinan a fines solidarios y que mantiene controles estrictos para garantizar un consumo seguro.

Los zamoranos que quieran probar fortuna pueden encontrar estos boletos tanto en los puntos de venta habituales de la ciudad como en establecimientos autorizados o en la propia web oficial de la organización.

Por ahora, Zamora celebra este gran premio que demuestra que, a veces, la fortuna solo está a un 'rasca' de distancia.