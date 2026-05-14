Cuando la ciencia se vive y se bebe en un bar: “Tomando una cerveza o un refresco la gente pregunta sin filtro ni miedo”

Pint of Science regresa a Zamora. Vuelve a la capital con el fin de llevar la ciencia al bar con charlas divulgativas de gran calidad que estarán centradas en tecnología, medicina, naturaleza, e incluso en la arqueología.

Una cita que va a tener lugar los días 18, 19 y 20 de mayo, como en el resto de las ciudades del mundo en las que también se celebra, y va a volver a repetir sede en el Casino Café de Zamora.

“Pint of Science tiene su origen en una iniciativa de 2013 llevada a cabo por un grupo de investigadores del Reino Unido. Los fundadores del festival se percataron de la brecha que existía entre sus labores en investigación y la percepción sobre estas de la sociedad”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Silvia Mielgo Gallego, responsable de comunicación de la apuesta en Zamora.

Así comenzaron con una iniciativa que ha evolucionado en el festival que hoy en día, como señala nuestra entrevistada, en una “edición que se celebra en todo el mundo, organizado en 27 países y más de 600 ciudades”. En España “en 113 localidades”.

Serán tres días cargados de experiencias en un bar. La ciencia será la protagonista en un ambiente distinto y mucho más relajado y acogedor.

El Pint of Science, desde 2018 en Zamora

“La iniciativa nació en Zamora en el año 2018 tras una conversación que tuvimos Marta Pérez, Ángela Monasor y yo, tres zamoranas vinculadas a la divulgación de la ciencia. Recuerdo que se celebró en el Bar Ávalon, igual que la edición de 2019. Estábamos preocupadas en llenar el establecimiento hostelero, pero fue todo un éxito”, nos cuenta nuestra entrevistada sobre los inicios.

Silvia Mielgo, que cuenta con experiencia en el mundo de la comunicación social y de la ciencia, comenta que en 2020 “estaba todo preparado, pero se suspendió por la pandemia”.

En 2024, se “rescató” el evento gracias a la iniciativa de dos profesores de instituto, Javier Martín y Daniel Valcárcel, a los que ella se unió sin pensárselo.

El año pasado y este, el festival lo han puesto en marcha, Silvia Mielgo, Daniel Valcárcel, Alicia Sampedro, Juan Primo, David Santamaría, Carmen García, Chelo Monterrubio y Patricia Ramos, un grupo de profesores de institutos de la provincia de Zamora, que imparten diversas materias de ciencias.

“El objetivo del evento pasa por ofrecer charlas sobre investigaciones científicas de una manera divertida y accesible al público, en un bar y con entrada gratuita. Con ello se ofrece una plataforma que permite a la gente conocer y discutir la investigación, de forma directa, con las personas que la llevan a cabo en un ambiente distendido”, nos explica.

Tras esas dos ediciones en las que el Ávalon estuvo lleno hasta la bandera, con gente que escuchaba las charlas desde la puerta, el evento llegó en 2024 al Bar Marlott. Los últimos dos años, este evento se ha desarrollado en El Casino “por razones de accesibilidad”.

La gente “responde”

Durante la celebración del evento el pasado año, contaron con “una asistencia de unas 360 personas”, afirma la responsable de comunicación del evento en Zamora. Unas “120 personas al día con muchas ganas de aprender y disfrutar de la ciencia”, asegura.

“Esta iniciativa funciona. Si los bares están llenos, de normal, si les ofreces iniciativas como esta, la gente responde. No dejamos de mostrar que la ciencia y la tecnología afecta a las personas en su día a día”, añade Silvia Mielgo.

Foto de familia del Pint Of Science del 2025. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Esta edición, el Pint Of Science de Zamora va a contar con sorpresas, como por ejemplo el lunes, con la presencia de Urban Sketchers. Una comunidad internacional de artistas que dibujan escenas de la vida urbana in situ, siguiendo un manifiesto de dibujo directo, fiel a la escena y compartido en redes sociales.

“Será el grupo de dibujantes urbanos que hay en Zamora los que vendrán el día 18 de mayo a plasmar lo que les sugieren las charlas y los otros dos días expondremos sus dibujos en el Casino”, explica nuestra entrevistada.

Actividades e iniciativas no faltan.

Preguntas “sin filtro ni miedo”

“En Pint of Science tomando una cerveza o un refresco, la gente pregunta sin filtro ni miedo. A lo mejor, si vas a un museo o a una universidad a escuchar una ponencia, te da más vergüenza preguntar, pero aquí intervienen y preguntan, de forma espontánea y con mucho interés, personas de todas las edades”, explica Silvia Mielgo.

Además, los ponentes que participan en dichas charlas de la iniciativa “explican siendo rigurosos” y con un lenguaje que “pasa por ser conciso y no técnico” con el fin de que todos los asistentes “puedan entenderlo fácilmente”.

“Desmontamos también la imagen de que los investigadores son inaccesibles y que están aislados del mundo. Son profesionales que son capaces de contar, de una forma entretenida, a qué se dedican en su día a día”, argumenta nuestra protagonista.

Tres días en los que El Casino va a disfrutar de charlas muy variadas e interesantes centradas en diferentes ámbitos que van a despertar la curiosidad de todos los asistentes.

El programa

“Este año hay una gran variedad. En Pint Of Science cabe todo. Las investigaciones están basadas en la evidencia científica y va a gustar mucho. En esta edición, el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora, Caja Rural junto a El taller, soluciones informáticas también nos ayudan en un evento en el que nadie cobra. Todo se hace por amor a la ciencia”, afirma Silvia Mielgo.

El lunes, 18 de mayo, la actividad comenzará con la ponencia que llevará el título de ‘Microscopía y cáncer que va a correr a cargo de Alberto Ballestín Rodríguez, de la Universidad de Extremadura.

Una charla del Pint Of Science del 2025 en Zamora. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

A continuación, Jorge Poveda Arias, de la Universidad de Valladolid, protagonizará la segunda de las charlas bajo el título de ‘El fascinante mundo de los hongos’ antes de acabar la jornada con Catalina Montero Rodríguez, de la UNED, y su ponencia ‘Canciones, palabras y educación’.

El martes, 19 de mayo, la actividad comenzará con José Carlos Rebollo Alburquerque, de la Universidad de Salamanca, con su ponencia ‘Cuerdas de aceros y vinilos: los materiales y la música’.

Después, ‘Somos naturaleza’ con Víctor Javier Colino Rabanal, de la Universidad de Salamanca y, para acabar, una curiosa investigación bajo el título ‘Siete objetos arqueológicos fabulosos', a cargo de Óscar Rodríguez Monterrubio, de la Asociación Científica Cultural Zamora Protohistórica.

El miércoles, 20 de mayo, el broche final lo pondrá, primero, Gaudencio Paz Martínez, de la Universidad de Salamanca, con ‘¿Cómo observamos el sol?’ y después Ana Ruiz Casado, de la Fundación para la Investigación Puerta de Hierro con ‘Ejercicio y cáncer’.

Éxito

“El programa es muy completo y toca diversas áreas temáticas. Esperamos que esta edición del Pint Of Science sea todo un éxito de asistencia y que la gente que venga disfrute un montón”, añade la encargada de comunicación de la iniciativa.

Los objetivos que persigue el equipo organizador, y que está consiguiendo con este evento consolidado ya en la capital zamorana, es el de “democratizar el saber científico, fomentar la curiosidad y la conversación rigurosa sobre ciencia y fortalecer una ciudadanía escéptica, reflexiva y con capacidad crítica”.

Con Pint Of Science la ciencia se vive y se bebe, en este caso en un establecimiento hostelero de quilates como es El Casino de Zamora.