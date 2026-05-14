Arranca la renovación de las escaleras de Peña Trevinca: iluminación LED, muros de hormigón y pasamanos

Inicio de los trabajos de renovación integral en las escaleras de Peña Trevinca, en Zamora.

El Ayuntamiento de Zamora ha iniciado este jueves las obras de renovación integral de las escaleras de Peña Trevinca, una actuación que viene siendo demandada desde hace tiempo por los vecinos y vecinas del barrio.

La actuación permitirá mejorar la accesibilidad, la seguridad y la imagen urbana de este tramo importante de paso peatonal.

La intervención conlleva la renovación completa de las escaleras, actuando sobre los pavimentos, peldaños y elementos que se han visto deteriorados por el paso del tiempo, además de la adecuación de los sistemas de evacuación de aguas y la mejora de las condiciones de utilización del entorno.

El proyecto permitirá la modernización de una infraestructura muy usada a diario por los residentes de la zona, incorporando iluminación LED, muros de hormigón y pasamanos.

El concejal de Obras e Infraestructuras Urbanas y Medio Ambiente, Pablo Novo Espiñeira, ha señalado que estos trabajos responden al compromiso municipal de seguir interviniendo en espacios urbanos que llevaban años pendientes de renovación.

Novo ha resaltado que "se trata de una obra necesaria tanto desde el punto de vista de la accesibilidad como de la seguridad, dando respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos de Peña Trevinca".

Las obras arrancan tras adjudicarse estas semanas atrás y están enmarcadas dentro de la línea de actuaciones municipales dirigidas a la mejora de pavimentos, escaleras urbanas y conexiones peatonales en distintos puntos de Zamora.