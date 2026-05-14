Aprobada la línea de ayudas para impulsar la cría de razas bovinas y caprinas de Zamora en peligro de extinción

La Diputación de Zamora, a través del área de Agricultura y Ganadería, ha aprobado una nueva convocatoria para impulsar las razas bovinas alistana-sanabresa y sayaguesa de la provincia, además de la caprina Cabra de las Mesetas, todas ellas consideradas "en peligro de extinción".

Esta línea de ayudas tiene como objetivo impulsar a los ganaderos que trabajan con sistemas de producción extensiva sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, favorezcan la fijación de población en el medio rural y contribuyan a la conservación del patrimonio genético ganadero.

El presupuesto es de 137.000 euros, de los que 134.000 son destinados al sector bovino y 3.000 al caprino. Asimismo, la convocatoria contempla la posibilidad de aumentar la cuantía hasta en 13.700 euros a través de créditos sobrantes de otras líneas de desarrollo rural sostenible.

A las subvenciones podrán optar los ganaderos en explotaciones de la provincia de Zamora, inscritas en el Registro General, que cuenten con reproductores de razas bovinas alistana-sanabresa y sayaguesa y de Cabra de las Mesetas inscritos en el pertinente Libro Genealógico.

La convocatoria subvenciona ejemplares concretos inscritos en el Libro Genealógico de la raza. En el bovino están incluidas vacas paridas, toros y novillas que cumplan determinados requisitos de edad, permanencia en explotación y cría en pureza

En el caso del caprino, recibirán la ayuda los ejemplares inscritos en cualquiera de los registros de la Cabra de las Mesetas a 31 de diciembre de 2025.

Entre los requisitos exigidos está la cría en pureza de los animales y la participación en programas de conservación de las razas.

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por vía electrónica a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Zamora.

El plazo de presentación será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva y el plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses desde que se publique la convocatoria.

La Diputación Provincial destaca que esta línea de ayudas está enmarcada dentro de las políticas públicas de apoyo a la agricultura y la ganadería, sectores estratégicos para la economía provincial, y reafirma el compromiso de la Institución Provincial con el mantenimiento de la actividad ganadera tradicional y la conservación de las razas autóctonas zamoranas.