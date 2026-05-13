Los servicios sociales se reivindican en Zamora como el cuarto pilar del Estado de Bienestar

La Secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, acompañada del concejal de Promoción Económica, David Gago, y la concejala de Servicios Sociales, Auxi Fernández. Ayto. Zamora.

Zamora se ha convertido hoy en el epicentro de la reflexión sobre el bienestar social en España. El Teatro Ramos Carrión ha abierto sus puertas para acoger la cuarta jornada del I Congreso Multisede sobre Servicios Sociales, Cuidados y Comunidad, una cita de envergadura nacional que sitúa a la capital zamorana a la altura de otras sedes como Barcelona, Sevilla, Pamplona y Valencia.

Profesionales llegados de todos los puntos del país se han reunido con un objetivo común: diseñar el futuro de un sector que es el sostén de miles de familias.

En la apertura del encuentro, la Secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha estado acompañada por los concejales del Ayuntamiento de Zamora, David Gago y Auxi Fernández.

Durante las intervenciones, se ha puesto en valor el papel de Zamora como anfitriona de este debate. "Tener a profesionales de toda España aquí es fundamental; este congreso entronca directamente con la estrategia de ciudad que estamos construyendo", ha destacado Gago con orgullo.

Por su parte, Auxi Fernández ha querido dar visibilidad a la cara más humana y, a veces, invisible de este trabajo. La concejala ha reivindicado la labor "silenciosa" pero vital que realizan los equipos de base y los CEAS, recordándonos que ellos son "la puerta de entrada" para que cualquier ciudadano pueda ejercer sus derechos cuando más lo necesita.

Hacia un nuevo modelo de cuidados

La Secretaria de Estado, Rosa Martínez, ha aprovechado el foro para lanzar un mensaje de futuro: es hora de que los Servicios Sociales dejen de verse como una simple asistencia para consolidarse como un derecho pleno.

"El objetivo es que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida con independencia de su situación", ha señalado, definiendo al sector como el cuarto pilar imprescindible de nuestro Estado del Bienestar.

El congreso no solo mira al presente, sino que pone el foco en los retos que ya asoman en el horizonte.

Martínez ha subrayado que la sociedad debe prepararse para afrontar el envejecimiento de la población y la creciente soledad no deseada, pero también nuevos desafíos como la interculturalidad o cómo el cambio climático afecta con más dureza a quienes ya son vulnerables.

Durante toda la jornada, el Ramos Carrión será un hervidero de ideas para que, en el futuro, nadie se quede atrás.