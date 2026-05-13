El rescate de un pastor alemán atrapado en un socavón de cuatro metros en una bodega de Moraleja del Vino

Los bomberos rescatan al pastor alemán que cayó a un hoyo de cuatro metros de profundidad

La tarde acabó con un buen susto, pero también con alivio en Moraleja del Vino.

Un pastor alemán tuvo que ser rescatado este martes por los bomberos de la Diputación de Zamora después de caer en un socavón de unos cuatro metros de profundidad en una bodega situada en la calle Majada de la localidad.

El aviso llegó a las 20.05 horas al Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El animal quedó a trapado a gran profundidad

Desde allí se movilizó a una dotación del Parque Zona Centro del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, con base en el Parque de Maquinaria de la Institución Provincial, en la capital zamorana.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, se encontraron con el animal atrapado en el fondo del socavón.

La profundidad y las características del hueco obligaron a actuar con cuidado para poder acceder hasta él y sacarlo de forma segura.

La intervención exigió paciencia y precisión.

Los efectivos prepararon el acceso al interior del socavón y realizaron las maniobras necesarias hasta conseguir alcanzar al perro, que pudo ser rescatado con éxito.

La actuación terminó a las 21.20 horas, momento en el que la dotación regresó a su base. Para entonces, el pastor alemán ya estaba fuera del agujero y a salvo.

El rescate dejó una imagen amable dentro del trabajo diario de los servicios de emergencia: una intervención sin heridos, con un animal recuperado y con ese final feliz que, en Moraleja del Vino, muchos esperaban desde el primer aviso.