Gafe en Villagodio: vuelca entre dos plataformas la grúa que arreglaba el pretil desplomado de la A-66

Impactante imagen de la grúa suspendida entre las dos plataformas de la A-66 en Zamora

La carretera nacional N-122 ha vuelto a quedar cortada este miércoles en Zamora a la altura del barrio de Villagodio.

Y lo ha hecho, precisamente, por los trabajos que buscaban reparar el desplome del pretil de la autovía ocurrido hace menos de un mes en el mismo punto, que se saldó milagrosamente sin heridos.

A las 12.30 horas de hoy, una grúa que estaba trabajando en la reposición de la estructura que se desprendió y cayó a plomo el 19 de abril desde el puente de la A-66 volcó sobre uno de sus laterales, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Zamora.

Impactante imagen de la grúa suspendida entre las dos plataformas de la A-66 en Zamora

El camión grúa realizaba labores de colocación de los pretiles caídos cuando, por inercia, terminó volcando.

El brazo telescópico quedó entre las dos plataformas de la A-66, una situación que obligó a cortar la vía inferior por precaución.

La medida se adoptó por seguridad, ante el riesgo de que pudiera precipitarse la propia grúa o algún material sobre la N-122. Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que permanecen en el lugar para regular la circulación y controlar el entorno del accidente.

El accidente está localizado a la altura del kilómetro 454 de la N-122, en el término municipal de Zamora, bajo el puente de la autovía, situado en el punto kilométrico 277,700.

Estado en el que quedó el camión

El tráfico está siendo desviado por el barrio de Villagodio, entre los puntos kilométricos 454,100 y 453,900 de la N-122.

Un milagro en la A-66

El vuelco se ha producido en el mismo entorno en el que el pasado 19 de abril se derrumbó un pretil de la A-66 sobre la N-122, a la altura de Villagodio, afortunadamente sin heridos.

Aquel incidente también obligó a cortar la carretera nacional y a establecer medidas de seguridad en la autovía por el riesgo de nuevos desprendimientos.

La grúa accidentada este miércoles formaba parte, precisamente, del operativo para reparar aquel desplome. Lo que debía ser un paso más para devolver la normalidad al puente ha terminado provocando un nuevo corte de tráfico en la misma zona.