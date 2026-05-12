Las mejores hamburguesas de España regresan a Zamora: seis días de gastronomía y música en la calle

El evento se celebrará en la Plaza Viriato con entrada gratuita

La ciudad de Zamora recibe de nuevo The Burger Cup, el campeonato itinerante que reúne a algunas de las hamburgueserías más destacadas de España.

El evento se celebrará en la Plaza Viriato con entrada gratuita. Durante seis días, los asistentes podrán disfrutar de hamburguesas gourmet, música de DJs en directo y actividades para toda la familia.

Entre las hamburgueserías participantes destacan nombres como Smokie Madriz, La Meaqui, Madu Burgers, Naches, Vaxto, Vulcano Arde, Burger Lab y Capitano Burger, además de los postres de El Señor de las Donas.

El público tendrá un papel protagonista, ya que podrá votar por su hamburguesa favorita para decidir cuál es la mejor del campeonato.

Para los más pequeños, el sábado a las 12:30 h se ha organizado un showcooking infantil (requiere inscripción previa en redes sociales).

Horarios:

Miércoles: de 19:00 h a 00:00 h.

De jueves a domingo: de 12:00 h a 01:00 h.

Javier Bravo, promotor del evento, destaca la gran conexión de Zamora con la gastronomía al aire libre y espera que la Plaza Viriato repita el éxito de la edición anterior.

“Estamos muy felices de volver a Zamora después de la gran acogida que tuvo la anterior edición. Es una ciudad que vive muchísimo la gastronomía y donde el público conecta muy bien con este tipo de experiencias al aire libre”, ha concluido.