La Ermita de la Vega y la calle Puente estrenarán imagen: así es el plan de urbanización de 450.000 euros

Zamora sigue transformando su fisonomía urbana para devolver el protagonismo al ciudadano. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes dos importantes proyectos de urbanización en el entorno de la Ermita de la Virgen de la Vega y en la calle Puente, unas actuaciones que buscan modernizar estos espacios y eliminar las barreras arquitectónicas actuales.

Cada una de estas intervenciones cuenta con un presupuesto de licitación de 225.000 euros.

En el caso de la Ermita de la Virgen de la Vega, la actuación supondrá un cambio radical para la zona.

El proyecto contempla convertir la calle de La Vega en una plataforma única, eliminando los actuales desniveles entre la acera y la calzada. Creando un entorno de recreo y estancia para el peatón, donde los vehículos solo tendrán acceso para entrar a los garajes.

Además, la mejora se extenderá a tramos de las calles Paseo de La Concha y Bellido Dolfos, donde se ampliarán las aceras para facilitar los recorridos a pie.

Por su parte, la calle Puente vivirá una remodelación integral para convertirse en un espacio urbano multifuncional.

El plan actúa sobre cuatro zonas, incluyendo la vía principal que conecta con la avenida del Mengue y varios tramos anexos a la avenida de Vigo y la cuesta de Pizarro que actualmente presentan un firme muy deteriorado o incluso están en tierra.

Las obras incluirán nuevo pavimento, mejoras en el drenaje y la iluminación, así como la plantación de césped y árboles para embellecer esta entrada al barrio.

Más allá del asfalto, la Junta de Gobierno también ha tenido un marcado carácter deportivo. Se han aprobado convenios y subvenciones por valor de casi 40.000 euros destinados a tres entidades.

La Federación de Piragüismo de Castilla y León recibirá 9.500 euros para la organización de eventos como el Descenso Ibérico del Duero, mientras que el Balonmano Zamora y el Club Baloncesto Zamora contarán con 17.950 y 11.150 euros respectivamente para la gestión de los Juegos Escolares, garantizando así la actividad deportiva de los más jóvenes.

El equipo de gobierno, para concluir, ha desbloqueado el último trámite administrativo para la rehabilitación de la escalera 1 de Peña Trevinca.

Las obras en esta zona podrán comenzar de forma inminente, atendiendo a una demanda vecinal para mejorar la conexión peatonal en este punto de la ciudad.