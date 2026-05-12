Una empresa gallega levantará por casi seis millones los edificios de seguridad del cuartel de Monte La Reina

La ministra de Defensa, Margarita Robles en las instalaciones del acuartelamiento de Monte la Reina en Toro (Zamora). JL Leal. ICAL.

Monte la Reina ya cuenta con el visto bueno del Ministerio de Defensa. La cartera que ocupa la ministra Margarita Robles ha dado el paso administrativo final para que las máquinas empiecen a trabajar en el esperado acuartelamiento de Toro.

Según refleja el Boletín Oficial del Estado, ya se ha formalizado el contrato para levantar los tres edificios de seguridad que servirán de cimiento logístico a la base: un centro de comunicaciones, una armería y el cuerpo de guardia.

La obra ha sido adjudicada por un total de 5.888.885 euros a la empresa Proyecon Galicia S.A.

Este avance se traduce en el primer hito tangible sobre el terreno para recuperar la presencia militar en Zamora.

El proceso, gestionado desde la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste en Valladolid, despertó el interés de ocho pequeñas y medianas empresas que compitieron por el proyecto.

Aunque el precio fue el factor decisivo en la elección, con un peso del 72 % en la puntuación, Defensa también ha premiado el compromiso con el mantenimiento de las instalaciones y la experiencia del equipo técnico propuesto.

Aunque la adjudicación se selló internamente el pasado 19 de marzo, ha sido ahora cuando la firma oficial del contrato permite, por fin, arrancar los trabajos de forma inminente.

Estos edificios no son solo estructuras de hormigón; representan la infraestructura prioritaria para dotar al recinto de la vigilancia y la tecnología necesarias antes de abordar el resto de las fases que devolverán la vida al acuartelamiento de Monte la Reina.

La elección de la constructora, con sede en el municipio orensano de Pereiro de Aguiar, se ha basado en una ponderación técnica minuciosa que buscaba asegurar no solo el mejor precio, sino también la durabilidad de los edificios.

En este sentido, la empresa ha garantizado mejoras en el mantenimiento legal de las instalaciones y una ampliación de los plazos de garantía, factores que sumaron puntos clave frente a las otras siete ofertas presentadas, todas ellas procedentes también del sector de las pymes.

Este contrato específico, identificado bajo el código de proyecto 419-18/25 y sus complementarios, supone el arranque de una serie de intervenciones previstas para transformar el antiguo campamento en una instalación moderna y operativa.

El anuncio previo de esta licitación ya se había dado a conocer a finales de 2025 en el Diario Oficial de la Unión Europea, lo que confirma que el proyecto sigue el calendario marcado por Defensa para devolver a la provincia de Zamora su protagonismo en el mapa de las infraestructuras militares del país.