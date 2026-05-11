Zamora reafirma su compromiso con el patrimonio: llega el II Congreso sobre los Pendones

El patrimonio cultural inmaterial del noroeste peninsular volverá a ser protagonista con la celebración del II Congreso ‘Los Pendones: historia, conservación y puesta en valor de un bien inmaterial’, que tendrá lugar en Zamora los días 21, 22 y 23 de mayo.

El encuentro está organizado por el Instituto de Estudios Patrimoniales Concha Casado y reunirá a especialistas, investigadores, instituciones y asociaciones culturales para analizar el papel de los pendones como uno de los grandes símbolos del patrimonio cultural inmaterial del noroeste de la Península Ibérica.

El programa combinará ponencias académicas, actividades culturales y actos públicos dirigidos tanto a expertos como al público general.

La inauguración oficial se celebrará en Fariza de Sayago, mientras que las principales sesiones del congreso tendrán como sede el Museo Etnográfico de Castilla y León.

Uno de los momentos más destacados será el gran desfile de más de 60 pendones procedentes de Zamora, León, Palencia y Miranda do Douro, que recorrerá las calles de la capital zamorana en una exhibición única de tradición, color e identidad cultural.

A lo largo de las jornadas se abordarán cuestiones históricas, sociales y patrimoniales relacionadas con estas enseñas tradicionales, prestando especial atención a su conservación, la transmisión intergeneracional y su puesta en valor desde el punto de vista cultural, educativo y turístico.

La organización ha informado además de que la inscripción podrá realizarse tanto en modalidad presencial como online, con el objetivo de facilitar la participación de investigadores, colectivos y personas interesadas de distintos territorios.