Zamora exhibe su despensa más selecta: 23 pequeños productores reivindicarán su valor en Exquisiteza

La Plaza de Viriato está lista para volver a ser ese gran escaparate donde Zamora presume de lo mejor que tiene: sus sabores más auténticos.

El próximo fin de semana, 16 y 17 de mayo, la plaza del héroe numantino de la capital zamorana se convertirá en el lugar perfecto para pasear, probar y, sobre todo, charlar cara a cara con quienes hacen magia con los productos de nuestra tierra.

En esta tercera edición de la Feria Exquisiteza, veintitrés pequeños productores de la asociación Pinza se mudarán a la plaza con sus casetas, cargados de esas joyas que preparan con tanto mimo: desde la miel y los embutidos de siempre hasta caprichos como trufas, aceites artesanales, setas o chocolates que son un auténtico lujo para el paladar.

La presentación oficial de la feria ha tenido lugar esta mañana en la Diputación de Zamora, de la mano del vicepresidente primero y diputado de Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte.

Acompañado por Lorena Alonso, de Ecoespora, y Pablo Pérez, de Finca Villaveza, dos ejemplos del dinamismo de este sector.

López de la Parte ha querido poner en valor el esfuerzo diario de estos productores que, desde sus pequeños talleres en los pueblos, consiguen elevar la materia prima de la tierra a la categoría de producto gourmet.

Programa de la Feria Exquisiteza 2026.

Según ha explicado, la marca Exquisiteza y el respaldo de la institución provincial son fundamentales para demostrar que "Zamora es calidad en todos los sentidos", apostando por un modelo de negocio de cercanía y kilómetro cero que fija población y genera riqueza real en el medio rural.

El programa diseñado para este fin de semana busca que la experiencia del visitante vaya mucho más allá de la compra tradicional. Tras la inauguración oficial, prevista para el sábado a las 12:30 horas, la feria se convertirá en un escenario vivo de gastronomía y cultura.

La mañana del sábado contará con un showcooking de Samuel Pedrosa, del Club del Jubilado de Villaralbo, mientras que la tarde estará marcada por los ritmos de Voces de Bolero y Cacia, para culminar con la demostración culinaria de Mar Marcos, del Restaurante España de Fermoselle.

El domingo recogerá el testigo la maestría en los fogones de Carlos Alonso, del Restaurante El Portillo, y de Rafa Alonso, de la Taberna La Flaca, cerrando la jornada la actuación musical de Rumba Ibérica.

Los productores presentes han coincidido en señalar que esta feria, organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, funciona como un trampolín indispensable para sus negocios.

El hecho de acudir unidos bajo el paraguas de Pinza les permite alcanzar una visibilidad que sería imposible de lograr de forma individual, abriendo nuevas puertas en el mercado.

Con incorporaciones recientes como Tera Viva y Aceite La Bicha, la feria Exquisiteza se consolida como una cita ineludible para quienes buscan descubrir la excelencia gastronómica que se gesta, con mimo y paciencia, en cada rincón de la provincia de Zamora.