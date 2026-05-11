Los pistachos ya son de plata: Javier Faúndez recibe a un Balonmano Zamora que vuelve a la élite con alma y cantera

El Club Balonmano Caja Rural de Zamora en el Palacio de la Encarnación. Diputación de Zamora. Meta.

El Palacio de la Encarnación se ha vestido de gala esta tarde para recibir a los héroes del ClubBalonmano Caja Rural de Zamora.

Tras un fin de semana épico en tierras gallegas, el equipo pistacho ha regresado a la capital con el ascenso a División de Honor Plata bajo el brazo, devolviendo a la provincia su lugar en la segunda categoría nacional.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, junto al diputado de Deportes, Juan del Canto, han encabezado una recepción oficial cargada de emoción en un Salón de Plenos repleto de bufandas verdes.

La celebración comenzó con una estampa para el recuerdo. Los guerreros de Viriato recorrieron el casco histórico a bordo de un remolque tirado por un tractor, una imagen que simboliza el arraigo y la humildad de un proyecto que ha sabido sobreponerse a las dificultades.

El Club Balonmano Caja Rural de Zamora en el Palacio de la Encarnación. Diputación de Zamora. Meta.

Desde la Catedral hasta la iglesia de San Ildefonso, los jugadores compartieron el éxito con una afición volcada, culminando el trayecto con una ofrenda floral a la Virgen del Amor Hermoso en una ceremonia presidida por el obispo Fernando Valera.

Durante el acto institucional, Javier Faúndez ha querido poner en valor el mérito de haber logrado el objetivo lejos de casa, imponiéndose con autoridad en O Rosal frente al Valinox Novás.

El presidente provincial ha destacado que este ascenso es el premio a un trabajo tranquilo, serio y basado en la cantera.

Además, ha lanzado un mensaje de tranquilidad para la directiva al anunciar que la Diputación realizará un mayor esfuerzo económico el próximo año para que el club pueda competir con garantías en una categoría que es más exigente y costosa.

El Club Balonmano Caja Rural de Zamora en el Palacio de la Encarnación. Diputación de Zamora. Meta.

Por su parte, el presidente del club, Iñaki Gómez, ha agradecido el respaldo constante de la institución provincial, asegurando que la vuelta a Plata se ha conseguido con alma y corazón.

Para los responsables de la entidad, este éxito no es solo deportivo, sino la consolidación de un modelo que apuesta por el crecimiento sostenible y la identidad zamorana.

Tras una temporada impecable, Zamora vuelve a sonreír con un balonmano de élite que promete seguir dando alegrías en los pabellones de toda España.