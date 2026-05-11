El diestro zamorano Alberto Durán sale del hospital tras su dramática cogida en la Copa Chenel

El diestro zamorano Alberto Durán ha recibido finalmente el alta hospitalaria y ha abandonado el Hospital FREMAP de Majadahonda, donde permanecía ingresado desde hace casi una semana.

Este paso supone un alivio tras el complicado proceso médico que atravesó el torero, quien previamente tuvo que pasar por la UCI del Hospital Universitario Santa Elena de Valdemoro debido a la gravedad de las heridas sufridas en la fase eliminatoria de la Copa Chenel del pasado 4 de mayo.

El percance tuvo lugar el pasado fin de semana en la plaza de toros de Valdemoro, durante la segunda fase del certamen Copa Chenel. Durán fue prendido de forma dramática por el cuarto toro de la tarde, perteneciente a la ganadería de Baltasar Ibán.

El parte médico emitido tras la intervención en la enfermería de la plaza detallaba una cornada en el escroto que afectaba directamente al testículo derecho con una arteria afectada, lo que le provocó un trombo, ya ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Tras ser estabilizado en la enfermería de la plaza, fue trasladado de urgencia para ser intervenido y permaneció bajo vigilancia intensiva debido al riesgo vascular.

A pesar de la dureza del percance, la evolución del torero de Villamor de los Escuderos ha sido favorable, permitiéndole ahora iniciar una nueva etapa en su rehabilitación fuera del entorno hospitalario.