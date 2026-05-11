Cultura contra la discriminación en La Alhóndiga y el Museo Etnográfico con las jornadas sobre el pueblo gitano

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas y el coordinador de la Fundación del Pueblo Gitano de Zamora, Carlos Fernández. Ayto. Zamora.

Zamora se vuelca este mes de mayo en conocer mejor las raíces y el presente de una de sus comunidades más queridas. Este viernes arranca el II Ciclo deConferencias sobre Historia y Cultura del Pueblo Gitano, una cita pensada para derribar muros y prejuicios a través de algo tan sencillo y poderoso como el conocimiento compartido.

Durante la presentación, la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, y Carlos Fernández, de la Fundación del Pueblo Gitano, subrayaron que la mejor forma de acabar con la discriminación es poner en valor todo ese legado que ya forma parte de lo que somos como zamoranos.

Tras el buen sabor de boca que dejó la primera edición, este año el ciclo se mete de lleno en temas tan fascinantes como la música, el arte y cómo nos influyen los medios de comunicación.

El punto de partida será este 15 de mayo en el Museo Etnográfico, donde el investigador Miguel Ángel Vargas nos contará la historia de "primos hermanos" que comparten el jazz y el flamenco.

Es una oportunidad de lujo para escuchar la historia contada por sus propios protagonistas y entender que, cuando se conoce la cultura del vecino, es mucho más fácil caminar juntos.

Las siguientes citas se trasladarán al centro cultural La Alhóndiga, donde Sarah Carmona analizará el paradigma gitano desde una perspectiva artística el día 22, y José Santos cerrará las jornadas el 29 de mayo abordando la evolución de los estereotipos en la prensa y los nuevos sesgos tecnológicos.

Cartel II Ciclo Conferencias Historia y Cultura del Pueblo Gitano.

Para los organizadores, estas conferencias representan un espacio fundamental para dar a conocer la historia gitana desde la voz de sus propios protagonistas e investigadores.

La concejala de Cultura ha subrayado el compromiso del consistorio con este tipo de actividades divulgativas, recordando que entender la historia y la cultura del pueblo gitano ayuda a evitar la exclusión y a fortalecer la cohesión social.

Zamora apuesta por una mirada experta y contemporánea que invita a toda la ciudadanía a participar en un ejercicio de reflexión y reconocimiento cultural del pueblo romaní.