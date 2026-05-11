El autobús llegará a la estación del AVE en Sanabria: la Junta última la nueva conexión regional

La directora general de Transportes y Logística, Laura Paredes con los alcaldes de la comarca de Sanabria. Comunicación Jcyl.

Viajar en alta velocidad desde Sanabria será, por fin, mucho más sencillo para quienes viven allí. La Junta de Castilla y León está dando los últimos retoques para que los autobuses de línea paren directamente en la estación de Otero de Sanabria, un cambio que busca que el AVE sea una opción cómoda y real para todos los vecinos.

Con este objetivo, la directora general de Transportes, Laura Paredes, se ha sentado con los alcaldes de la zona en Zamora para encajar las piezas de este plan, que integrará la estación en el recorrido habitual que une la capital de la provincia con Puebla de Sanabria.

A la cita no faltaron los alcaldes de Ferreras de Abajo y de Arriba, Manzanal de Arriba, Mombuey, Palacios, Pedralba, Puebla de Sanabria y Villardeciervos, todos preocupados por mejorar el día a día de sus pueblos.

Durante el encuentro, se les explicó que los técnicos ya están diseñando la mejor forma de incluir esta parada en las rutas actuales.

Lo que se busca es que cualquier vecino, viva donde viva, pueda llegar a la estación sin tener que depender siempre del coche particular, eliminando esas barreras que a veces hacen que vivir en el campo parezca más difícil y logrando que Sanabria esté, de verdad, mucho más cerca de todo.

Esta medida es el resultado de meses de trabajo conjunto entre la administración regional y los colectivos sociales de la zona.

El proceso se intensificó el pasado mes de febrero, cuando el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, acordó con la Plataforma de Usuarios de la Alta Velocidad de Sanabria la creación de un grupo de trabajo específico.

Tras su constitución formal en marzo, esta nueva parada se perfila como una solución estratégica para que las comunicaciones sean más accesibles, permitiendo que el desarrollo tecnológico que supone el AVE se traduzca en una mejora real y cotidiana para los ciudadanos que residen en los municipios sanabreses.