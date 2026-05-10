Muere una persona en el interior de un coche en llamas en la A-11 en Zamora

El cuerpo sin vida de una persona ha sido hallado esta pasada madrugada en el interior de un vehículo que se había incendiado en la A-11, en Fresno de la Ribera (Zamora).

Los hechos han ocurrido en torno a las 01:21 horas de esta pasada madrugada, cuando se ha recibido un aviso en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León alertando de la presencia de un vehículo en llamas en el kilómetro 443 de la citada carretera.

El alertante señaló que había "muchas llamas" y que en el interior podría haber una persona, pero este último era un extremo que no podía confirmar a ciencia cierta.

Tras avisar a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Zamora, al servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y a emergencias sanitarias de Sacyl, los efectivos comprobaron tras apagar el fuego que en el interior se encontraba una persona.

Finalmente, los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida y confirmaron su fallecimiento en el lugar de los hechos.