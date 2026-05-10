Desalojan una empresa alimentaria de Zamora entera por una fuga de amoníaco en el circuito de refrigeración

Imagen de los Bomberos de la Diputación de Zamora en las instalaciones de la empresa afectada por la fuga de amoniaco.

Un total de 83 trabajadores de una empresa alimentaria de Valcabado (Zamora) han sido desalojados esta pasada madrugada tras detectarse una fuga de amoníaco en el circuito de refrigeración.

Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, se ha recibido una llamada a las 06:43 horas informando de los hechos en la carretera ZA-P-2311, en las instalaciones de la compañía donde les había saltado el detector de gases en la sala de compresores.

El propio alertante ha precisado que no había ninguna persona, pero que la empresa ha comenzado a evacuar a todos los empleados que se encontraban en ese momento.

El aviso se ha trasladado al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, que ha activado el protocolo para realizar un seguimiento permanente de la situación para tomar las medidas de protección civil pertinentes en caso necesario.

Hasta el lugar también se han trasladado la Guardia Civil y los Bomberos de la Diputación de Zamora, además del servicio de emergencias sanitarias de Sacyl de forma preventiva.

Ya personados en las instalaciones, se confirma que nadie ha requerido asistencia sanitaria y los efectivos de emergencia han comprobado que no existe fuga hacia el exterior. Asimismo, los bomberos, junto al personal de mantenimiento de la empresa, han localizado la fuga, consiguiendo taponarla.