La Diputación de Zamora moviliza 55.000 euros en ayudas para criadores de razas autóctonas de la provincia

La Diputación de Zamora, mediante el área de Agricultura y Ganadería, ha movilizado 55.000 euros en ayudas para criadores de razas autóctonas de la provincia. Las bases reguladoras de la convocatoria ya han sido aprobadas y se publicarán próximamente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

La orden contemplará los requisitos, plazos y procedimiento para presentar las solicitudes y tiene como objetivo apoyar la conservación, mejora y promoción de las razas ganaderas autóctonas, contribuyendo así a la preservación de la biodiversidad, el mantenimiento del medio rural y el impulso del sector.

La convocatoria será tramitada bajo el modelo de concurrencia competitiva, lo que garantiza los principios de publicidad, objetividad, transparencia, no discriminación e igualdad.

Las solicitudes se evaluarán en función de los criterios previamente establecidos en las bases, con el objetivo de priorizar los proyectos que mejor contribuyan al interés general y al desarrollo del sector ganadero.

A las subvenciones podrán acogerse las asociaciones de criadores de razas autóctonas que desempeñen su actividad en la provincia de Zamora, que desarrollen actuaciones dirigidas a la mejora genética, la gestión de libros genealógicos, la promoción de las razas o la participación en actividades de difusión y certámenes.

La Diputación renueva así su compromiso con el sector primario y, en particular, con la ganadería tradicional, clave para la fijación de población en el medio rural y la conservación del patrimonio natural y cultural de la provincia.