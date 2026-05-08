Miguel Mateos compone la identidad sonora del balonmano zamorano tras 25 años de historia

Iñaki Gómez y Laura Huertos en la presentación del himno oficial del Balonmano Caja Rural de Zamora de Miguel Mateos. JL Leal. ICAL.

El Balonmano Caja Rural de Zamora ya tiene banda sonora para su momento más crucial.

La sede central de la cooperativa de crédito fue el escenario elegido este viernes para presentar el himno oficial del club, una obra del prestigioso compositor zamorano Miguel Mateos que llega justo a tiempo para espolear al equipo en la fase de ascenso a División de Honor Plata que se disputa este mismo fin de semana.

La pieza nace de una "vieja aspiración" de la entidad, tal y como reconoció su presidente, Iñaki Gómez, quien buscaba una sintonía que explicara "cómo somos y quiénes somos".

El reto consistía en resumir 25 años de historia y valores en una melodía que, a partir de ahora, acompañará a los jugadores en los momentos previos a saltar a la cancha.

Para ello, Mateos ha tejido una letra evocadora que rescata los lemas que han marcado la trayectoria del club, desde aquel mítico "el corazón de Zamora" de la etapa en Asobal, hasta conceptos como la amistad, el respeto y la ilusión.

Un compositor de altura para un club familiar

El autor del himno, Miguel Mateos, aporta un currículum de excelencia a esta identidad musical.

Formado en conservatorios de la talla del 'Arrigo Boito' de Parma o el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y galardonado con premios como el 'Alumni' de la Universidad de Salamanca.

Mateos ha sabido captar, en palabras del club, la esencia de una familia deportiva que sigue apostando por el trabajo y la conciliación.

La presentación del himno no es solo un acto institucional, sino el primer rugido de cara a la batalla que les espera en O Rosal (Pontevedra).

Pese a la distancia y el coste de las entradas, el orgullo del balonmano zamorano se dejará sentir en tierras gallegas: el club ha tramitado ya 157 localidades, a las que se sumarán otros aficionados que viajan por cuenta propia, sumando una expedición de cerca de 200 personas.

"Nos hace sentir muy orgullosos", recalcó Gómez, quien sueña con que este nuevo himno sea el que suene en una hipotética celebración el domingo.

Tras la oportunidad perdida el año pasado, el equipo viaja con la determinación de pelear el ascenso hasta el final, teniendo en el horizonte un enfrentamiento decisivo contra el conjunto anfitrión.