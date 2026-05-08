Frente común en la Diputación de Zamora a la propuesta del PP para recuperar las líneas de tren arrebatadas a la provincia

La Diputación de Zamora dice basta con una sola voz. Tras el anuncio de ayer sobre la intención del Partido Popular de llevar este conflicto al Palacio de la Encarnación, el Pleno ordinario del día de hoy ha confirmado ese frente común aprobando por unanimidad de todos los grupos representados una exigencia clara al Gobierno y al Ministerio de Transportes: "el restablecimiento de los servicios de AVE suprimidos en la provincia".

Ha sido un momento de unidad poco habitual donde todos los grupos políticos, sin fisuras, han recordado que no tiene sentido hablar de luchar contra la despoblación si, a la hora de la verdad, se eliminan los trenes que permiten a muchos zamoranos seguir viviendo aquí mientras trabajan fuera.

Lo que se ha vivido hoy en el Pleno es el reflejo de un malestar ya existente, especialmente acrecentado por los recortes que entrarán en vigor el próximo 20 de mayo.

Los representantes provinciales han puesto voz a la desesperación de quienes usan el tren de las 8:43h para llegar a Madrid antes de las 10:00h; un servicio que Renfe pretende cambiar por otro más lento que descuadra por completo cualquier jornada laboral.

La sesión también ha servido para denunciar el olvido que sufre Sanabria, donde la supresión de paradas del AVE desde el pasado mes de junio ha dejado a los vecinos del noroeste con la sensación de ser ciudadanos de segunda.

El portavoz del Grupo Popular y vicepresidente de la Diputación, Víctor López de la Parte, ha defendido una iniciativa que hace suyas las peticiones de la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Zamora.

La gran demanda es el regreso del tren madrugador, ese que debería permitir estar en Madrid antes de las 8:30 horas.

Zamora se siente en desventaja frente a otras capitales de provincia y propone una solución lógica y sencilla: que el tren que actualmente sale de Segovia inicie su recorrido en la capital zamorana.

Es una forma de aprovechar lo que ya existe para dar una oportunidad de futuro a quienes quieren trabajar en Madrid sin tener que hacer las maletas y marcharse de Zamora.

La Diputación ha sido muy clara al señalar que el tren es un servicio público esencial y no puede medirse solo por cuánto dinero da. En una de las provincias más envejecidas del país, perder una conexión ferroviaria significa perder vecinos y oportunidades.

Por eso, el acuerdo aprobado exige también recuperar los horarios de regreso que se han adelantado y que obligan a los trabajadores a salir antes de sus puestos, dificultando cualquier intento de conciliación familiar.

La Diputación de Zamora eleva el tono ante el Ministerio de Transportes para que se escuche la voz de una provincia que solo pide las herramientas necesarias para no seguir perdiendo el tren del progreso.