Castilla y León lanza en Zamora su gran apuesta industrial por el sector del videojuego

La consejera Leticia García en la Inauguración del evento 'CyL Games Show' de la pasada edición. JL Leal. ICAL.

Zamora se convertirá el próximo mes de junio en la capital europea del videojuego. La Junta de Castilla y León y la Asociación de la Industria del Videojuego (ASIVI) han presentado hoy el proyecto Espacio PlayCyL, una ambiciosa apuesta estratégica que traerá a la ciudad dos eventos de calado internacional: el Play CyL Summit (4 y 5 de junio) y el CyL Games Show (6 y 7 de junio).

Con una inversión que supera el medio millón de euros, el recinto de IFEZA se transformará en un gigantesco parque temático interactivo y en un centro de negocios de alto nivel.

La cita no solo busca el entretenimiento, sino consolidar un sector que en España ya factura más de 2.000 millones de euros anuales y que en Castilla y León cuenta con 16 estudios propios que ya compiten en el mercado global.

Un cartel de leyenda y formación de vanguardia

El pistoletazo de salida lo dará el Play CyL Summit, unas jornadas orientadas a la formación y el empleo. El plato fuerte será la presencia de John Romero, el mítico creador de títulos como DOOM y figura clave en la historia de la informática, quien compartirá su experiencia con estudiantes y profesionales.

El objetivo es claro: conectar el talento joven de la Comunidad con salidas profesionales reales en una industria que demanda empleo cualificado y perfiles creativos.

El gran espectáculo: De la realidad virtual a los clásicos arcade

Durante el fin de semana, el CyL Games Show abrirá sus puertas al gran público con una oferta apabullante.

Entre las novedades destaca la Virtual Zone, un espacio de realidad virtual de última generación, y una recreación física del popular juego Stumble Guys mediante un hinchable de obstáculos de más de 80 metros.

Para los más nostálgicos, el evento contará con un salón recreativo retro con más de 50 máquinas arcade originales, mientras que los más competitivos podrán disfrutar de las finales del campeonato mundial de Dead by Daylight y el Nacional de Farming Simulator.

La proyección mediática está asegurada con la presencia de creadores de contenido de primer nivel como Godeik, Beniju o SrTumbao, que atraerán a miles de seguidores de todo el país.

Como han destacado los representantes de la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento y Caja Rural de Zamora en la presentación, este evento sitúa a la provincia en la vanguardia de la economía digital y la innovación tecnológica.