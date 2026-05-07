Zamora regresa a sus raíces: el Huerto Escuela abre una nueva temporada de aprendizaje verde

El concejal del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo durante la presentación del Huerto Escuela 2026. Ayto. Zamora.

Zamora vuelve a apostar por las manos en la tierra. El Ayuntamiento ha presentado una nueva edición del Huerto Escuela, esa aula verde que late junto al bosque de Valorio y que se ha consolidado como el buque insignia de la educación ambiental en la capital.

Lo que nació bajo el paraguas del proyecto Renaturaliza es hoy, en palabras del concejal de obras, Pablo Novo, un "pilar fundamental de las políticas municipales de educación ambiental, sostenibilidad y participación ciudadana".

La iniciativa regresa al Parque de la Avenida de la Frontera avalada por las cifras.

Cartel del Huerto Escuela de Zamora 2025.

Con casi 200 usuarios a sus espaldas y un crecimiento sostenido que obligó a ampliar el número de talleres el pasado año, el Huerto Escuela demuestra que el interés de los zamoranos por la agroecología no es una moda pasajera, sino una conciencia arraigada de retorno a la naturaleza.

Este año, el programa llega con el oído puesto en la calle. Atendiendo a las peticiones de los propios alumnos, las sesiones ganan peso y tiempo, pasando de la hora de duración a los 90 minutos.

Esos treinta minutos extra pretenden ser el margen necesario para que la teoría y la práctica se fundan sin prisas, permitiendo a los participantes profundizar en los secretos del suelo, el compostaje y la prevención natural de plagas.

El calendario arrancará el próximo 11 de mayo, con un diseño pensado para la vida real.

Habrá turnos de mañana y de tarde para facilitar la conciliación, pero el verdadero corazón del proyecto reside en sus talleres familiares, donde padres e hijos de hasta 12 años compartirán el asombro de ver crecer lo que ellos mismos han plantado.

Huerto Escuela de Zamora. Ayto. Zamora.

Durante este mes de mayo, la actividad será frenética con cuatro sesiones semanales, para luego estabilizarse en tres días a la semana durante todo el verano y hasta bien entrado octubre.

Con grupos reducidos a 12 participantes para asegurar un aprendizaje íntimo y directo, el Huerto Escuela no solo enseña a crear semilleros; enseña a cuidar el entorno desde una perspectiva de respeto absoluto al ciclo de la vida.

Las inscripciones ya están disponibles en la plataforma digital lineazamoraapuntame.com, invitando a los vecinos a formar parte de esta cosecha colectiva que busca convertir a Zamora en una ciudad más verde, consciente y participativa.