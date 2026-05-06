Zamora vuelve a alzar la voz bajo la lluvia contra un nuevo perjuicio de Renfe: “Un tren que pasa debe parar”

Concentración de AUSAVE para exigir la restitución inmediata de esta frecuencia y el fin de una política ferroviaria que relega sistemáticamente a Zamora JL Leal / ICAL

La ciudad de Zamora, pese a la lluvia, se concentró de nuevo este martes para participar en la concentración convocada por la Asociación de Usuarios del AVE de Zamora.

La protesta, celebrada frente a la Subdelegación del Gobierno, respondió a las recientes modificaciones en los servicios ferroviarios que afectan a la provincia y, en particular, a la supresión de una parada en un tren del corredor Galicia-Madrid.

Durante el acto, que según la agencia Ical reunió a unas 100 personas, la asociación ha leído un manifiesto en el que denuncia la falta de información, transparencia y diálogo por parte de Renfe.

Según expusieron, la decisión de eliminar la parada en Zamora se ha tomado sin previo aviso ni justificación suficiente, lo que consideran una muestra más del trato que recibe la provincia en materia ferroviaria.

Uno de los puntos más criticados es que un tren que conecta Vigo con Madrid atravesará Zamora sin detenerse, pese a utilizar una infraestructura pública que también financian los zamoranos.

“Un tren que pasa por Zamora tiene que dar servicio a Zamora”, defendieron los convocantes, que rechazan el argumento de que la reorganización suponga una mejora.

En este sentido, la asociación subraya que la supresión de la parada no conlleva una reducción significativa de los tiempos de viaje, e incluso señalaron que el tren afectado llegará más tarde a Madrid que el servicio actual que sí realiza parada en la ciudad.

Por ello, cuestionan los beneficios reales de la medida tanto para los usuarios zamoranos como para los gallegos.

El manifiesto también puso el foco en lo que consideran una contradicción en los criterios de la operadora ferroviaria.

Recordaron que recientemente se defendió la importancia de los servicios madrugadores para facilitar desplazamientos laborales y administrativos en otras zonas del corredor, mientras que en Zamora siguen sin contar con un tren de primera hora “útil y fiable”.

Los usuarios insistieron en que esta carencia “no es un lujo, sino una necesidad básica para fijar población” y permitir que los ciudadanos puedan residir en Zamora y desarrollar su actividad profesional en otras ciudades como Madrid.

“No se puede hablar de reto demográfico mientras se recortan servicios esenciales”, señalaron.

Asimismo, destacaron el peso del uso ferroviario en la provincia, asegurando que Zamora registra un volumen de viajeros relevante dentro del corredor, comparable al de ciudades con mayor población. Por ello, consideran injustificado que se tomen decisiones que reducen su conectividad.

Recuerdo de 2025

La concentración también sirvió para recordar la movilización del 1 de junio de 2025, cuando la provincia salió a la calle en defensa de sus servicios ferroviarios. Según la asociación, aquella protesta evidenció el malestar existente y logró abrir un espacio de diálogo, aunque los problemas de fondo no se han resuelto.

Ante esta situación, los convocantes anunciaron una nueva movilización el próximo 31 de mayo, con la intención de mantener la presión social. “No salimos solo por una parada, sino por todo lo que hay detrás: horarios, fiabilidad y el derecho a una conexión digna”, afirmaron.

Finalmente, la asociación reclamó una mayor implicación de los representantes políticos de la provincia y pidió una posición común ante Renfe y el Ministerio de Transportes. Entre sus demandas figuran la recuperación de la parada suprimida, la implantación de un tren madrugador eficaz y una mejora real de los horarios.

La protesta concluyó con un mensaje claro: Zamora no está dispuesta a seguir perdiendo servicios ferroviarios y exige ser tenida en cuenta en las decisiones que afectan a su futuro.