Los Premios Tierras de Zamora 2026 ensalzan la labor de la Asociación Unidos contra el Cáncer de Toro y su Alfoz

El vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte en su intervención, acompañado por el jurado de los premios. Diputación de Zamora.

Zamora ya tiene nombres propios para celebrar su gran día. El jurado de los Premios Tierras de Zamora 2026 se ha reunido esta mañana en la Diputación para elegir a los galardonados de su décimo tercera edición, unos premios que buscan dar las gracias a quienes, con su trabajo y talento, se convierten en el motor de movimiento de la provincia.

Los reconocimientos se entregarán físicamente el próximo 13 de junio en Moraleja del Vino, en el marco de los actos conmemorativos del Día de la Provincia.

En el ámbito económico, el Premio al Proyecto Empresarial ha recaído en Caja Rural de Zamora, a la que el jurado ha definido como un "músculo financiero insustituible".

Se reconoce así no solo su trayectoria centenaria, sino su apoyo constante a autónomos y emprendedores, además de su incansable labor social y cultural en cada rincón de la provincia.

El lado más humano y generoso de la tierra lo representa la Asociación Unidos contra el Cáncer de Toro y su Alfoz, galardonada con el Premio a la Solidaridad.

Su labor de acompañamiento a los enfermos y su esfuerzo por recaudar fondos para la investigación han calado hondo en la localidad toresana, en La Guareña y en toda la provincia, demostrando una sensibilidad que el jurado ha querido poner en valor por unanimidad.

El patrimonio y la cultura también tienen un protagonismo especial este año con un premio compartido. Por un lado, se reconoce a las asociaciones de Mascaradas de la provincia, verdaderas guardianas de nuestras tradiciones más ancestrales.

Por otro, se rinde un emotivo homenaje a título póstumo a José Ángel Rivera de las Heras, sacerdote y referente del patrimonio diocesano recientemente fallecido, cuya figura fue clave para que los zamoranos conociéramos y valoráramos mejor nuestra herencia cultural.

La tradición se extiende también al campo con el Premio a la Trayectoria Deportiva que este año viaja hasta el Club Deportivo Copa Zamorana de Galgos, un deporte con raíces profundas en las comarcas que está viviendo un gran resurgimiento.

Finalmente, el barítono Luis Santana ha sido elegido como el nuevo Embajador de Zamora, premiando su esfuerzo por llevar el nombre de su tierra a los mejores escenarios y su generosidad al acercar la música a las nuevas generaciones y a los pueblos de la provincia.

Víctor López de la Parte, vicepresidente de la Diputación y presidente del jurado, ha subrayado que estos premios son el mejor escaparate para mostrar el orgullo zamorano.

El próximo 13 de junio, Moraleja del Vino se convertirá en el epicentro de esta celebración donde la economía, la cultura, el deporte y la solidaridad se darán la mano para celebrar el futuro de Zamora.