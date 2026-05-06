La Diputación de Zamora y la Junta activan el plan de ayudas para frenar la despoblación en La Raya

Javier Faúndez el plan de 4 millones para La Raya de Zamora el pasado 17 de abril en Sanabria. Diputación de Zamora.

La Raya zamorana amanece hoy con una nueva puerta abierta al optimismo. Los municipios que dibujan nuestra frontera con Portugal tienen a su disposición, desde esta mañana, un paquete de ayudas de cuatro millones de euros pensado para dar vida a sus pueblos y respaldo a sus valientes emprendedores.

Se trata de una apuesta de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora que, al 50 %, han unido fuerzas para que el talento y las ganas de trabajar no tengan que marcharse lejos por falta de recursos.

Este esfuerzo económico no será pasajero, sino una apuesta a largo plazo que se extenderá hasta el año 2027.

En total, se han movilizado 4.000.000 de euros gracias a un pacto de colaboración en el que cada una de las instituciones aportará 2.000.000 de euros.

Ofreciendo soluciones a los pueblos más envejecidos, ayudando a los emprendedores a comprar esa maquinaria que necesitan o a cubrir los primeros gastos para abrir sus persianas.

Los fondos están pensados tanto para quienes quieren abrir un nuevo negocio desde cero como para quienes necesitan modernizar su empresa.

Se pone especial atención en la ampliación de residencias y centros sanitarios, y en el campo.

Para que nadie se pierda en un laberinto de papeles, el sistema se ha diseñado con la idea de ser rápido y útil. Las ayudas se irán concediendo según vayan llegando las solicitudes, sin largas esperas ni competiciones, hasta agotar el presupuesto.

Desde el autónomo que necesita una máquina nueva hasta la pequeña sociedad mercantil que sueña con ampliar su nave, todos tienen un hueco en esta convocatoria.

El plazo ya está en marcha y los interesados tienen de margen hasta que termine el año 2026.

Un plan de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora para creer en La Raya y de demostrar, con hechos, que invertir en la frontera es invertir en el futuro.