Villanueva del Campo, Morales de Toro y Navianos reciben el premio de Ecovidrio por su compromiso ambiental

Los pueblos de Zamora han vuelto a demostrar que el compromiso con el planeta no entiende de tamaños. El Salón de Plenos de la Diputación se ha vestido hoy de gala para reconocer el esfuerzo de los vecinos de las localidades más pequeñas de la provincia, aquellas de menos de 1.000 habitantes, que han logrado cifras récord en la recogida de envases durante el último año.

Villanueva del Campo, Morales de Toro y Navianos de Valverde se han alzado con los premios por el mayor incremento total de kilos recogidos. Especialmente llamativo es el caso de Navianos que, con apenas 157 vecinos, ha logrado sumar más de tres toneladas extra a sus contenedores verdes.

Por otro lado, si miramos el esfuerzo proporcional a su población, los grandes protagonistas han sido Villanueva de Azoague, Luelmo y Friera de Valverde, que han disparado su tasa de reciclaje por encima del 77%.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, acompañado por el gerente de Ecovidrio en la comunidad, Ignacio Godino, ha querido destacar que este éxito es fruto de una estrategia de cercanía.

Acompañados en esta humilde gala por los representantes municipales de los municipios galardonados: Felipe Blanco, alcalde de Villanueva del Campo; Luis Segovia, regidor de Morales de Toro; y Estefanía Martínez, teniente de alcalde de Navianos de Valverde.

La institución provincial ha decidido llevar los contenedores hasta donde antes no llegaban, bajando el umbral de instalación a pueblos de menos de 50 habitantes o lugares con negocios de hostelería.

Actualmente, Zamora cuenta con una red de más de 1.200 puntos de recogida, un despliegue que busca facilitar al máximo este gesto cotidiano en el medio rural.

Aunque el balance de 2025 fue algo flojo debido a una caída general del consumo, los primeros meses de 2026 invitan al optimismo con un repunte del 9,6% en la recogida.

Los alcaldes premiados han coincidido en que el éxito reside en la cercanía y la información. Mientras que Felipe Blanco insistía en que "reciclar es vital", Estefanía Martínez subrayaba que, a pesar del pequeño tamaño de los pueblos, "todo el mundo está muy concienciado".

Por su parte, Ignacio Godino ha agradecido la colaboración institucional para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, destacando que programas como 'Ecobarrios y Ecobares' serán clave para que 2026 sea un gran año.

Como recompensa a este esfuerzo, los municipios ganadores lucirán a partir de ahora un contenedor vinilado con un diseño especial, un símbolo de su victoria en este reto por la sostenibilidad.

Además, ante el éxito de la convocatoria, la Diputación ya estudia ampliar estos premios el próximo año a los municipios de mayor tamaño, extendiendo esta sana competición por el medio ambiente a toda la geografía zamorana.