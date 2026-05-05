El PP denuncia el "castigo continuado" del Gobierno de España a Zamora con nuevos recortes ferroviarios

El Partido Popular de Zamora denuncia el "desmantelamiento progresivo de los servicios ferroviarios en Zamora" desde la llegada de Pedro Sánchez y el Partido Socialista al Gobierno de España.

Tras reunir a su Comité de Dirección, la formación popular ha denunciado una nueva oleada de recortes en los servicios ferroviarios impulsada por el Ministerio de Transportes de Óscar Puente, una decisión que, aseguran, castiga especialmente a quienes intentan compaginar su residencia en Zamora con su trabajo en Madrid.

La indignación de los populares se centra en los recientes cambios de horarios y la supresión de frecuencias estratégicas. Entre los cambios más dañinos destaca la eliminación del tren de las 14:36 horas y el adelanto del regreso desde la capital de España a las 15:30 horas, un horario que muchos trabajadores ven imposible de cumplir.

Además, denuncian que el tren de las 8:43, vital para llegar a Madrid antes de las diez de la mañana, ha sido sustituido por otro que llega veinte minutos más tarde, perdiendo toda su utilidad laboral y saturando el servicio previo de las 7:41.

Desde el PP califican de "desprecio al medio rural" la decisión de eliminar paradas estratégicas, como la del tren procedente de Vigo, que dejará de detenerse en Zamora por un ahorro de tiempo mínimo en el trayecto.

Según la formación, estas medidas no son hechos aislados, sino una política sistemática de abandono que comenzó en Sanabria y ahora ahoga a la capital, dificultando la fijación de población y el acceso al empleo.

Los dardos de los populares también han ido dirigidos a los representantes del PSOE zamorano: los parlamentarios, Antidio Faúndez y José Fernández Blanco, y el secretario de Organización del PSOE de Zamora, Iñaki Gómez; a quienes acusan de cómplices por su silencio ante las decisiones de su partido.

"Callan, consienten y aplauden estos recortes", lamentan desde el Comité de Dirección, recordando que el servicio de tren madrugador, clave para la conciliación y puesto en marcha por un gobierno del PP, fue suprimido con la excusa de la pandemia y nunca ha vuelto a las vías.

Ante este escenario, el Partido Popular ha anunciado su apoyo incondicional a las movilizaciones convocadas por la Plataforma de Usuarios del AVE.

Exigen al Gobierno de España la restitución inmediata de todas las frecuencias y paradas eliminadas, bajo la premisa de que Zamora no puede seguir pagando los mismos impuestos a cambio de recibir cada vez menos servicios.

Para el PP, solo un cambio de rumbo político permitirá recuperar un transporte digno que garantice la igualdad de oportunidades para los zamoranos.