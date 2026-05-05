El plan de 14 millones para que Toro ponga a trabajar el sol de la provincia de Zamora

Toro parece estar convirtiéndose en un nuevo pulmón de la innovación en plantas energéticas fotovoltaicas de toda Castilla y León. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes que el Gobierno ya examina los proyectos para instalar dos grandes sistemas de baterías solicitados en el término de la histórica ciudad de la provincia de Zamora, bautizados como 'Delphinus' y 'Draco'.

Estas instalaciones permitirán que las plantas solares de la zona, que ya generan 45,6 megavatios cada una, dejen de depender de si el cielo está despejado o es de noche para suministrar electricidad.

Detrás de esta apuesta están las sociedades Planta FV108 y Planta FV109, que planean dotar a cada proyecto de una potencia de 18 megavatios. Lo más importante para los vecinos y el sistema eléctrico es su capacidad: estas despensas de energía podrán almacenar hasta setenta y dos megavatios hora.

En la práctica, esto significa contar con cuatro horas de autonomía total para seguir volcando luz a la red incluso cuando el sol se haya ocultado.

Para ello, se empleará tecnología de ion-litio distribuida en un sistema de 17 contenedores para el caso de Delphinus y de 20 contenedores para el proyecto Draco.

La inversión total de ejecución material para estas operaciones alcanza los 14,3 millones de euros. En concreto, el presupuesto para el módulo Delphinus y su infraestructura de evacuación se sitúa en 6.651.534,64 euros, mientras que el proyecto Draco requiere una partida de 7.661.428,64 euros.

Estos fondos cubren tanto la instalación de las baterías como la adecuación técnica de las subestaciones eléctricas El Pisón y Draco, que serán ampliadas con nuevas celdas y aparamenta para dar salida a la energía almacenada hacia la red de transporte.

Con la apertura de este periodo de exposición pública, los interesados disponen de un plazo de quince días hábiles para consultar el expediente y formular las alegaciones que consideren oportunas. La documentación técnica puede examinarse tanto de forma presencial en la Subdelegación del Gobierno en Zamora como a través de los canales digitales oficiales de la Administración.

Este paso administrativo acerca a la localidad de Toro a convertirse en un referente de la hibridación energética, una solución clave para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.