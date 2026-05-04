El torero zamorano Alberto Durán, en la UCI tras una cornada en Valdemoro en la Copa Chenel

El torero zamorano Alberto Durán ayer en la Plaza de Toros de Valdemoro. Copa Chenel. FTL.

Susto de gravedad para el toreo zamorano en la Comunidad de Madrid. El diestro Alberto Durán permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir una aparatosa cornada ayer por la tarde en la plaza de toros de Valdemoro.

El percance se produjo durante la celebración de la sexta y última clasificatoria de la Copa Chenel, el prestigioso ciclo de corridas de la región que alberga la capital de España, organizado por la Fundación del Toro de Lidia y la Comunidad de Madrid.

Los hechos ocurrieron durante la lidia del cuarto toro de la tarde, un ejemplar de la exigente ganadería de Baltasar Ibán. Durán se encontraba toreando sobre la mano izquierda, tratando de someter la embestida del animal, cuando este le prendió de forma certera y violenta por la zona de los testículos.

Tras el fuerte percance, el zamorano fue consciente de la gravedad de la herida de forma inmediata y fue trasladado a la enfermería con evidentes gestos de dolor.

El parte médico emitido tras la intervención en la enfermería de la plaza detallaba una cornada en el escroto que afectaba directamente al testículo derecho.

Además, el diestro presentaba una fuerte contusión en el miembro inferior izquierdo, con dolor irradiado hacia el pie y la cara posterior de la pierna, lo que obligó a solicitar estudios radiológicos y la valoración de especialistas.

Intervención quirúrgica de urgencia y traslado a la UCI

Sin embargo, la situación se complicó levemente. Según han confirmado fuentes cercanas al torero a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Alberto Durán tuvo que ser intervenido en el quirófano debido a una complicación vascular.

Los cirujanos detectaron una arteria afectada, lo que obligó a realizarle un bypass para evitar el riesgo inminente de que sufriera un trombo.

Afortunadamente, las últimas noticias que llegan desde el entorno del diestro son tranquilizadoras dentro de la gravedad.

"Parece que todo ha salido bien", confirman fuentes directas, aunque los médicos han decidido que el torero permanezca bajo observación estricta en la UCI durante las próximas 24 horas para controlar su evolución postoperatoria y evitar posibles complicaciones.

El mundo del toro, y especialmente la provincia de Zamora, permanece muy pendiente del estado de salud de un profesional muy querido que buscaba en la Copa Chenel el impulso definitivo para su temporada.