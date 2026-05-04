El Plan Montel 2026 despliega 46 operarios en los montes de Zamora para blindar los pueblos contra el fuego

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, y el delegado de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada Antón, acompañados por el diputado delegado del Parque de Maquinaria, José Ignacio Isidro Isidro, han visitado hoy a los trabajadores del Plan Montel. Diputación de Zamora.

Los montes y la tranquilidad de los vecinos en los pueblos zamoranos cuentan desde hoy con un respiro necesario. El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, junto al delegado de la Junta, Fernando Prada, han recibido personalmente a los 46 trabajadores que se pondrán manos a la obra durante el próximo medio año.

Bajo el Plan Montel 2026, estos hombres y mujeres asumen la labor fundamental de cuidar y limpiar nuestro entorno natural para evitar que el fuego se convierta en una amenaza cuando apriete el calor.

Para que este proyecto salga adelante, se ha destinado una inversión que ronda el millón de euros entre el Gobierno Regional y la institución provincial. El dinero se traduce en nueve cuadrillas que ya están listas para actuar donde más se las necesita.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, y el delegado de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada Antón, acompañados por el diputado delegado del Parque de Maquinaria, José Ignacio Isidro Isidro, han visitado hoy a los trabajadores del Plan Montel. Diputación de Zamora.

Siete de estos equipos trabajarán sobre el terreno en comarcas con mayor peligro, como Sanabria, Aliste, Tábara o Sayago, mientras que el resto reforzará las zonas de Benavente y Morales del Vino. Su trabajo diario no es solo una cuestión de mantenimiento; es la mejor garantía para proteger nuestras casas y nuestras raíces creando perímetros de seguridad antes de que lleguen los meses más duros del verano.

Pero la apuesta por la seguridad rural no se queda solo en el personal. Javier Faúndez ha aprovechado la visita para anunciar una auténtica revolución en el Parque de Maquinaria de la Diputación.

Tras siete años de esfuerzos, este 2026 marcará el fin de la renovación total de la flota con una inversión final de 2,5 millones de euros.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, y el delegado de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada Antón, acompañados por el diputado delegado del Parque de Maquinaria, José Ignacio Isidro Isidro, han visitado hoy a los trabajadores del Plan Montel. Diputación de Zamora.

El cambio es radical. Se enviarán al desguace máquinas con más de 30 años de servicio y furgonetas que superan los 500.000 kilómetros.

En su lugar, llegarán motoniveladoras modernas, retroexcavadoras, buldóceres y equipamiento específico para nevadas extremas, como una fresa de última generación para despejar puertos complicados como el del Vizcodillo.

Además, se invertirán 300.000 euros extra para poner a punto las instalaciones del parque en la capital, consolidando un equipo preparado para responder a cualquier emergencia en la provincia, ya sea fuego o nieve.