Mañueco y el 'negro' de Zamora comparten bandera en un sorprendente encuentro: "Este hombre fue amable conmigo"

Emmanuel, el 'negro' de Zamora con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco en Salamanca. Cedida.

El carismático Emmanuel, conocido popularmente como 'el Negro de Zamora', ha vuelto a ser protagonista de un momento viral, esta vez en el corazón de Salamanca.

Tras el reportaje publicado recientemente en este medio sobre su historia, sus estudios en la UCAM y su arte callejero, el joven licenciado en Derecho que encandila a las plazas con sus bailes de Michael Jackson se ha encontrado con un espectador de excepción: el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El encuentro se produjo de forma casual este pasado fin de semana en el claustro de las Escuelas Menores, justo a la salida de la visita a la obra de Fernando Gallego, el célebre 'Cielo de Salamanca'.

El presidente, que salía de recorrer este espacio dedicado a la astronomía y el zodiaco, no dudó en detenerse ante Emmanuel, quien portaba con orgullo la bandera de su tierra.

Un encuentro con sabor zamorano

Emmanuel ha compartido su emoción a través de sus redes sociales, donde destaca la cercanía del jefe del Ejecutivo autonómico. Según relata el artista, el presidente no solo se mostró amable, sino que demostró un gran conocimiento de la historia local al conversar con él sobre la Seña Bermeja y la figura de Viriato.

En su cuenta de Instagram, 'el Negro de Zamora' subrayó el valor político y emocional del gesto.

"Que un presidente de la Junta de Castilla y León sostenga la bandera de Zamora es más que una imagen, es un reconocimiento simbólico de que Zamora existe, tiene identidad y ocupa su lugar con orgullo", explicaba el joven a sus seguidores.

Magia zamorana en Salamanca

La visita de Emmanuel a la capital del Tormes no ha sido solo por turismo. El joven está preparando un nuevo vídeo bajo el sello de su alter ego, @elnegrodezamora, con el que busca proyectar la cultura y la energía de su provincia en otros puntos de la Comunidad.

"Mi vídeo en Salamanca será increíble. Seguidme para ver la magia zamorana en Salamanca", ha anunciado con su habitual optimismo.

Emmanuel, que llegó a España con el sueño de unir culturas a través del baile, sigue sumando apoyos en su camino.

Tras recibir el cariño de las calles de Zamora, este espaldarazo institucional de Mañueco refuerza su papel como uno de los embajadores más singulares y queridos de la provincia.