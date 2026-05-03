El Zangarun llena de nuevo Ricobayo de solidaridad y recauda 2.500 euros para investigar enfermedades raras

Ricobayo volvió a echarse a la calle este domingo por una buena causa. El Zangarun solidario regresó al municipio zamorano con cerca de 250 atletas y senderistas dispuestos a disfrutar del deporte, del entorno y, sobre todo, a aportar su granito de arena.

La prueba reunió a participantes llegados de distintos puntos de Castilla y León, Galicia, Portugal y, de forma muy especial, de la provincia de Zamora.

Una respuesta que confirma el cariño que despierta esta cita, en la que el trail de montaña se mezcla con la belleza natural de uno de los parajes más reconocibles del territorio.

El Zangarun vuelve a llenar Ricobayo de solidaridad y recauda 2.500 euros para investigar enfermedades raras

Pero el verdadero sentido de la jornada estaba más allá de la meta.

La edición de 2026 permitió recaudar alrededor de 2.500 euros, que se destinarán íntegramente a la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, dedicada a apoyar la investigación de las enfermedades raras.

El Zangarun volvió a contar con el respaldo de Iberdrola, junto al Ayuntamiento de Muelas del Pan, la Diputación de Zamora y la Fundación Caja Rural de Zamora.

Salida de andarines del Zangarun

Todas ellas apoyaron una iniciativa que ya se ha consolidado como algo más que una carrera: es una forma de hacer comunidad en torno al deporte y la solidaridad.

El delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, enmarcó esta colaboración en el 125 aniversario de la compañía y recordó su vinculación histórica con Zamora, provincia en la que nació hace más de un siglo.

También destacó su apuesta por el desarrollo rural sostenible, las energías renovables y el bienestar de las personas.

Ricobayo volvió a demostrar que hay carreras que se miden en kilómetros y otras que se miden en compromiso. El Zangarun pertenece a las segundas.