La Diputación de Zamora mejorará la travesía de Matilla de Arzón y el acceso a la N-630

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, en la reunión con el alcalde de Matilla de Arzón, Venancio Martínez Pérez

La Diputación de Zamora acometerá este año las obras de mejora de la travesía de Matilla de Arzón y del tramo de la carretera provincial ZA-L-2557 que conecta el municipio con la Nacional 630.

La actuación afectará a aproximadamente 2,2 kilómetros y se financiará con cargo al contrato de conservación de firmes de la institución provincial.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, ha trasladado los detalles de la intervención al alcalde de Matilla de Arzón, Venancio Martínez Pérez, durante una reunión este sábado en la que también han participado la diputada delegada del Área de Carreteras y diputada provincial por la circunscripción de Benavente, Atilana Martínez Mayado, así como técnicos del Área de Obras.

Antes de que la Diputación ejecute estos trabajos, el Ayuntamiento deberá acometer la renovación de tuberías en los 600 metros de la travesía.

Esta actuación municipal tendrá que realizarse antes de final de año y contará con ayuda de la institución provincial dentro del Plan Municipal de Obras 2027.

Con esta intervención, la Diputación busca mejorar tanto la seguridad como el estado del firme en una vía de acceso clave para los vecinos de Matilla de Arzón y para la conexión del municipio con la N-630.