La Diputación de Zamora ejecutará este año la mejora de la circunvalación de Santa Colomba de las Carabias

Javier Faúndez se reúne con el alcalde de Santa Colomba de las Carabias

La Diputación de Zamora va a ejecutar este año la mejora de la circunvalación de Santa Colomba de las Carabias, un tramo de algo más de un kilómetro que pertenece a la carretera provincial ZA-L-2556.

Así se lo ha trasladado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, al alcalde de la entidad local menor, Baltasar Hidalgo Bordujo, durante una reunión mantenida este sábado también con miembros y trabajadores de la corporación municipal.

La institución provincial se hará cargo de un tramo de 1.120 metros de esta circunvalación, cuya actuación se ejecutará con cargo al contrato de conservación de firmes de la Diputación de Zamora.

En la reunión también han participado la diputada de Carreteras y diputada provincial por la circunscripción de Benavente, Atilana Martínez Mayado, además de técnicos del área de Obras de la institución provincial.

Mejora del almacén de Litos

Por otro lado, Faúndez también ha visitado la localidad de Litos, junto al diputado de Obras Municipales, Manuel Martín, y la diputada provincial por Tábara y Alba, Amaranta Ratón, donde han acompañado al alcalde pedáneo, Eduardo Alonso. En este pueblo, la institución provincial ha destinado 35.000 euros para la conversión de un almacén municipal.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Fáundez, también ha visitado Litos

La visita ha servido para comprobar las actuaciones llevadas a cabo en este mandato, entre las que se incluye la adecuación de este local como almacén municipal.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto total de 47.795 euros, ha estado cofinanciado por la entidad local menor y ha permitido mejorar la organización de los servicios municipales y la gestión de los recursos públicos.

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Zamora ha anunciado el compromiso de la institución provincial para acometer la adecuación de un nuevo sondeo de agua impulsado por la propia entidad local menor.

La actuación permitirá que se refuerce el abastecimiento de agua durante los meses de verano, periodo en el que la población de Litos se incrementa notablemente.

En este sentido, Faúndez ha incidido en la importancia de invertir en infraestructuras esenciales en el medio rural, en especial en aquellas que están vinculadas al agua porque es "un servicio básico y prioritario para garantizar la calidad de vida de los vecinos durante todo el año".