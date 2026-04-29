Los países iberoamericanos se comprometen en Zamora a “fortalecer políticas públicas” para facilitar a la juventud el acceso a la vivienda

Foto de grupo de la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud. En el centro de la imagen la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego. Cumbre - Cimeira Iberoamericana 2026.

Los países iberoamericanos se comprometieron hoy en Zamora, en el marco de la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud, a “fortalecer políticas públicas” para facilitar a las personas jóvenes el acceso a una vivienda “digna, adecuada y asequible”.

Se trata de una declaración en la que se destaca la “necesidad de ampliar, fortalecer y consolidar” mecanismos efectivos de participación juvenil en los procesos de toma de decisiones públicas.

Por ello, se recoge el compromiso de “promover iniciativas de cooperación regional orientadas a prevenir la radicalización, fortalecer el pensamiento crítico y fomentar el compromiso democrático de las juventudes, reconociendo su rol clave en la prevención de las violencias y en la construcción de la paz”.

Igualmente, los países de la región iberoamericana se comprometieron a impulsar estrategias “que promuevan el acceso de las personas jóvenes a un empleo digno, estable y de calidad, reduciendo la informalidad, la precariedad laboral y las desigualdades que afectan a la juventud”.

Durante la reunión, organizada por el Gobierno de España, como Secretaria Pro Tempore de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado, y por la Secretaría General Iberoamericana, los países de la región acordaron “impulsar” el fortalecimiento de los programas de movilidad educativa, cultural y formativa en el espacio iberoamericano.

XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud. Cumbre - Cimeira Iberoamericana 2026.

“Se establece como prioridad consolidar el Carné Joven Iberoamericano, como una iniciativa de cooperación iberoamericana y proponiendo avanzar en su implementación como una herramienta para promover una conectividad y acceso a oportunidad a las juventudes de la región”, según destacaron fuentes de la organización

“Para su desarrollo, los países participantes en la reunión han consensuado solicitar el apoyo del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica”, añadieron.

Educación integral

El documento recoge también la “necesidad” de “impulsar” políticas orientadas a “favorecer la educación integral en sexualidad, a garantizar el acceso a apoyo psicosocial y a proteger los derechos de las juventudes en los entornos digitales”, tal y como recoge la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales.

En este contexto, la declaración emanada de la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia, también celebrada hoy en la capital zamorana, los países acordaron crear un Observatorio Iberoamericano “para unos entornos digitales seguros y el bienestar de la infancia, la adolescencia y la juventud”, según destacaron las mismas fuentes.