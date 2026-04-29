La Diputación de Zamora renovará el acceso a Arrabalde y el tramo de subida a las bodegas para ganar seguridad

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez con el alcalde de Arrabalde, Manuel Alejandro Alija Ferrero y el vicepresidente cuarto, Emilio Fernández Martínez. Diputación de Zamora.

Los vecinos de Arrabalde (Zamora) contarán muy pronto con una entrada al pueblo más cómoda y segura. La Diputación de Zamora ha escuchado una de las peticiones más importantes del municipio y se ha comprometido a arreglar el acceso principal y un tramo clave de su travesía.

El presidente de la institución, Javier Faúndez Domínguez, ha dado la buena noticia tras un encuentro de trabajo con el alcalde de la localidad, Manuel Alejandro Alija Ferrero, asegurando que las máquinas trabajarán en la zona antes de que termine este año.

La mejora se centrará en un tramo de algo más de 200 metros en la carretera provincial ZA-L-1511. Aunque la distancia pueda parecer corta, su importancia es vital para el día a día de Arrabalde, ya que los trabajos abarcan desde la entrada misma al casco urbano hasta la subida que lleva a la zona de las bodegas.

Este es un punto emblemático y muy frecuentado por los vecinos, por lo que renovar el asfalto era una prioridad para que tanto los coches como los peatones puedan desplazarse sin baches ni sobresaltos.

Para que la solución llegue lo antes posible, la Diputación utilizará el contrato de conservación de firmes, lo que permitirá agilizar los trámites y ejecutar la obra en los próximos meses.

En la reunión también estuvieron presentes el vicepresidente cuarto y diputado por Benavente, Emilio Fernández Martínez, junto a los técnicos de Obras, quienes terminaron de perfilar los detalles de una intervención que, más allá del asfalto, busca cuidar las raíces y facilitar el acceso a los rincones con más solera del municipio.