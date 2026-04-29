Deporte y compromiso social se citan en el embalse de Ricobayo para el VI Cross Trail solidario

El próximo domingo 3 de mayo, el entorno del embalse de Ricobayo, las calles de Muelas del Pan y los parajes naturales del municipio se convertirán en el escenario del VI Cross Trail de Ricobayo.

Esta competición, conocida como Zangarun, representa la cuarta parada del nuevo Circuito Provincial Zamora Trail Series y cuenta con el respaldo de instituciones y entidades como la Diputación, Caja Rural de Zamora, Iberdrola y el Ayuntamiento de Muelas del Pan, además de la organización del Club Deportivo Ironbayo y la colaboración técnica de SmartChip.

La prueba fue presentada en la Diputación de Zamora con la participación de Juan del Canto Sevillano, diputado de Deportes y Juventud; Luis Alberto Miguel Alonso, alcalde de Muelas del Pan; Andrés Barroso Lorenzo, representante de Ironbayo; Laura Huertos Pérez, técnico de comunicación de Caja Rural; Miguel Calvo Calleja, delegado institucional de Iberdrola, y Raúl Vara Ferrero, presidente de la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo.

Durante el acto, se subrayó que más allá de lo deportivo, el evento es una herramienta de promoción turística y económica para la zona, permitiendo a los participantes y sus familias conocer la gastronomía y tradiciones locales.

En cuanto a los detalles técnicos de la jornada, la competición ofrece tres modalidades diferenciadas. La distancia larga consta de 24,7 kilómetros y comenzará a las diez de la mañana. Media hora después, a las diez y media, dará inicio la distancia corta de 13,8 kilómetros, que tiene su salida en la pequeña localidad de Villaflor. Finalmente, a las once de la mañana partirá la marcha senderista.

Un aspecto destacado del recorrido es el paso por uno de los alcornocales más importantes de Europa, lo que añade un valor paisajístico único a la carrera.

El carácter solidario es el eje central de esta edición, ya que todos los beneficios se destinarán a la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, dedicada a apoyar a familias con enfermedades poco frecuentes. Raúl Vara aprovechó la presentación para reivindicar una mejora en los tiempos de diagnóstico médico en el marco del Día Mundial de las personas sin diagnóstico.

Actualmente ya hay más de 200 inscritos, y los interesados pueden apuntarse hasta el viernes 1 de mayo a las diez de la mañana, tanto de forma presencial en la sede de la asociación en la avenida de Víctor Gallego de Zamora como a través de la web de Smartchip, con un coste de diez euros para los senderistas.