Zamora recibe a los 22 países participantes en las reuniones ministeriales iberoamericanas de infancia y juventud

Bienvenida en el Ayuntamiento de Zamora a los países participantes en las reuniones ministeriales iberoamericanas de infancia y juventud

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido ha dado la bienvenida hoy en el salón de Plenos a las delegaciones de los países participantes en la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia y la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud.

Se celebrarán mañana miércoles en la ciudad, preparatorias para la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Madrid.

En las citadas reuniones se abordarán ejes estratégicos como la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia o la prevención y detección de las violencias contra la infancia y la adolescencia.

Tanto en entornos físicos como digitales, el abuso o la explotación sexual en línea, los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial, la desinformación y otras amenazas emergentes.

Además, se abordará la participación juvenil, considerada esencial para el fortalecimiento de sociedades democráticas e inclusivas, así como la necesidad de avanzar en la implementación del Tratado Internacional de derechos de la juventud e impulsará iniciativas orientadas a promover la movilidad, la integración regional y el fortalecimiento de identidades compartidas.

Francisco Guarido ha agradecido a los organizadores la elección de la ciudad de Zamora para la realización de estas reuniones preparatorias y ha deseado que el trabajo realizado en estas reuniones suponga un avance para erradicar la pobreza y la violencia para los niños y niñas del mundo, a la vez que un avance en los derechos de la juventud.

El alcalde ha destacado también que, pese a ser Zamora una ciudad con una población envejecida, desde hace 5 años pertenece a la red de ciudades amigas de la infancia de Unicef y cuenta con un estudio sobre la pobreza en la infancia y en la adolescencia en la ciudad.

Que ha abierto los ojos para reconocer el tanto el desconocimiento por parte de las instituciones como las diferencias en la pobreza infantil entre barrios, familias monoparentales, de inmigrantes o minorías étnicas.

En este sentido, considera fundamentales las políticas para erradicar la pobreza infantil y la lucha contra la violencia, junto con las nuevas preocupaciones sobre la seguridad de los entornos digitales, así como las destinadas a fomentar los derechos y la participación de la población juvenil

En la bienvenida, ha intervenido también la ministra de Juventud, Sira Rego, quien subrayó la importancia de trabajar de manera coordinada y cooperativa para avanzar en los derechos de la infancia y la juventud, calificando este asunto como central para todas las sociedades y países.

Además de la ministra Rego, participan en estas jornadas los titulares de las carteras de Juventud e Infancia de Cuba, Honduras, Perú y República Dominicana.

El resto de las delegaciones están lideradas por secretarios de Estado o viceministros con competencias en materias de Infancia y Juventud de los países iberoamericanos, acompañados de sus respectivas embajadas.

Sira Rego

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, consideró hoy que es “determinante hablar y avanzar de manera coordinada y cooperativa a favor de los derechos de la infancia y de la juventud porque es un asunto absolutamente central para todas nuestras sociedades, para todos nuestros países”.

Tal y como explicó durante la recepción, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zamora, a los participantes en las reuniones ministeriales iberoamericanas de Juventud, Infancia y Adolescencia, que se celebrarán mañana, miércoles en la capital zamorana.

Rego, acompañado por el alcalde, Francisco Guarido, comentó que “aunque la inauguración formal será mañana”, se dirigió las “queridas ministras, resto de autoridades y participantes” que acuden a esta cumbre ministerial para “dar la bienvenida a España, desear mucha suerte, aciertos y buen trabajo”.

En este contexto, la ministra agradeció a los equipos participantes y a las organizaciones “todo el trabajo previo, que seguro que permitirá tener una magnífica serie de reuniones, conclusiones y declaraciones, que son absolutamente oportunas en los tiempos que vivimos”

Así como a la ciudad de Zamora, al alcalde y a la Corporación municipal “por recibirnos y permitirnos trabajar en un asunto tan importante como los derechos de las infancias y de las juventudes de todos nuestros países”.

Por su parte, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, recordó que “cumplir un año más sin pobreza ni violencia, con paz y con derechos para la infancia, adolescencia y juventud es el objetivo” que persigue la cumbre.

“Es un honor para la ciudad acoger este encuentro y doy las gracias a las personas que habéis tomado la decisión de celebrarlo en Zamora, a quienes participáis en la cumbre iberoamericana y a todas las habéis colaborado para hacerla posible”, recalcó.