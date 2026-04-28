El pueblo medieval que puedes recorrer a pie y comer hasta reventar: un menú de 10 platos por solo 35 euros

Castilla y León destaca por su cultura, tradición e historia, pero también por la gastronomía y el patrimonio. Es el principal epicentro del turismo de interior en España y eso es, en buena parte, gracias a la diversidad de su territorio y sus pueblos. En las últimas semanas, gracias a una publicación viral, hay una pequeña localidad de Zamora que está de actualidad.

Ferreruela de Tábara, en la zona de influencia de la Sierra de la Culebra, ha sido la protagonista de un post de 'Castilla y León Vivela', un perfil que cuenta por miles sus seguidores en las redes sociales. Solo en Instagram, la publicación que habla de esta localidad y más concretamente del restaurante Casa Pepa suma más de 600.000 visualizaciones.

Su altísima exposición se debe, principalmente, a lo llamativo de su oferta. Un menú de monte y cuchara que incluye 10 platos por 35 euros por persona. Una propuesta a la que puedes sumar posteriormente un paseo por la localidad, fácil de recorrer a pie, para conocer sus atractivos patrimoniales y su entorno natural.

"Estamos sudando, vaya atracón", relata tras la comida este perfil que descubre distintos rincones de la Comunidad. Esta era la segunda vez que acudían a este restaurante, el cual ofrecía antes este menú por 30 euros pero cuya subida de precio no extraña a estos bloggers. "Se recomienda reservar porque estaba lleno el comedor", inciden.

El festín culinario arranca con tres entrantes, acompañados de "pan de pueblo, buenísimo". Bacalao aliñado con aceite y pimentón, pulpo y una ensalada. Como maridaje, un vino de la Denominación de Origen (DO) Toro de 2024, de la bodega 12 Frailes.

"Aquí tú no eliges la comida, se la ponen a todo el restaurante a la vez", apuntan en el vídeo. Dado que es la segunda vez que acudían a Casa Pepa, aconsejan que de cada plato "comas un cuarto o la mitad". Aunque siempre los más valientes podrán acabar con todo para evitar el desperdicio alimentario.

La comida continúa con dos guisos, unos alubiones y unas patatas con pata. "Te ponen la perola y te vas echando lo que consideres", relata la comensal. Las cantidades son de tal magnitud que hasta incluso garantiza que "es imposible que tú te puedas acabar toda esta comida".

Antes de los postres, el menú se completa con entrecot de ternera, como una mano más o menos de grande, y lechazo al horno. "Es el momento decisivo, qué eliges", apunta entre dudas. Se decanta por el primero, el cual sirven "muy poquito hecho" y está "súper, súper rico".

Para culminar, arroz con leche, crema quemada y bizcocho borracho que está "súper húmedo". "Dicen por aquí nos puede dar una trombosis de todo lo que estamos comiendo", ironiza entre bromas.

De la comida a la ruta

Tras la cuantiosa comida, un buen método para bajarla es pasear por la localidad y su entorno natural. Ferreruela de Tábara se ubica entre Zamora y Puebla de Sanabria. Es uno de los 11 municipios que comprenden el Parque Micológico Montes del Noroeste Zamorano.

Aquí, la principal actividad económica es la ganadería, que se complementa a su vez con la agricultura. También hay comercio minorista, que sirve a turistas y a los poco menos de 500 habitantes de la localidad. Entre los monumentos que más destacan están la ermita de la Vera Cruz y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Repoblado durante la Edad Media por el Reino de León, siendo este su origen, el hito clave está en 1510, cuando fue fundado administrativamente por el Señorío de Tábara. Su iglesia fue rehecha a principios del siglo XX y destaca por la espadaña aguada, su nave, cúpula y crucero. La ermita, por su parte, se sitúa a lo alto de una ladera, pudiendo desde allí observar todo el valle.

Al pueblo le rodean bosques de robles, encinas y alcornoques. El casco urbano se conforma mediante edificaciones tradicionales de cuarcita y pizarra, molinos, corrales y construcciones rurales. La cantería y su pasado minero relacionado con el hierro son otras de las actividades por las que se identifica a este pequeño pueblo.

Entre las rutas que destacan, una de las que más famosas es la del Corralviejo, que ofrece al visitante un recorrido por paisajes de chopos, encinas y vegetación de ribera.

Un viaje por un pueblo serrano que puede aprovecharse para este puente del 1 de mayo, en el que combinar gastronomía con patrimonio histórico, cultural y gastronómico.